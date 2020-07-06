Происшествия
ТАССОбвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО
Сантехник, обвиняемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, покончил с собой в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
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с чего всё началось
Житель Каширы, подозреваемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, найден мертвым в следственном изоляторе, сообщается на сайте управления СК по Московской области.РБК05:12
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Село Балаковского района будет закрыто на карантин из-за коронавируса
Готовятся документы для принятия решения о закрытии на карантин села Новополеводино Балаковского района.
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Общество
Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу
Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:23
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией.
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Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку
Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
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Происшествия
В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ
Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни.
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Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко
"Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной утратой матери главного тренера Виктора Гончаренко", — говорится в сообщении клуба в Twitter.
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RT на русском 05:26
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
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Футбол
«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России
Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз в истории стал чемпионом России.
Газета.Ru 03:05
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Индия опередила Россию по числу случаев коронавируса
Первое место по числу случаев заражения коронавирусом остаётся у США: более 2 млн 852 тысяч, следом — Бразилия: свыше 1 млн 577 тысяч случаев.
Говорит Москва вчера в 13:34
Общество
Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Политика
Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году
Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.
RT на русском 04:46
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Происшествия
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Российская газета 02:05
Шоу-бизнес
Прилучный впервые отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович
Ранее в Сети появились слухи, что после развода со своей супругой Агатой Муцениеце Прилучный начал новые отношения с актрисой Мирославой Карпович.
iReactor 02:25
Автоспорт
Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено
Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
Здоровье
Южную Корею накрыл быстрый и особо опасный штамм коронавируса
Организация Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний объявила, что все недавние очаги распространения коронавируса в Южной Кореи были вызваны штаммом GH - который намного быстрее и заразнее других подвидов COVID-19.
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Финансы
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая
Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.
Российская газета 05:53
Биатлон
Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными
Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть «глупостей», которых стоит избегать водителям.
Автоновости дня вчера в 05:10
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому
Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.
Российская газета 05:59