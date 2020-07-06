с чего всё началось

Сантехник, обвиняемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, покончил с собой в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

Общество Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

Общество Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA). 103

Происшествия В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни. 1

Футбол Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко "Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной утратой матери главного тренера Виктора Гончаренко", — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Здоровье В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.

Общество Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. 15

Общество Индия опередила Россию по числу случаев коронавируса Первое место по числу случаев заражения коронавирусом остаётся у США: более 2 млн 852 тысяч, следом — Бразилия: свыше 1 млн 577 тысяч случаев. 66

Общество Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных. 5

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 5,4K

Шоу-бизнес Прилучный впервые отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович Ранее в Сети появились слухи, что после развода со своей супругой Агатой Муцениеце Прилучный начал новые отношения с актрисой Мирославой Карпович.

Автоспорт Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии. 2

Здоровье Южную Корею накрыл быстрый и особо опасный штамм коронавируса Организация Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний объявила, что все недавние очаги распространения коронавируса в Южной Кореи были вызваны штаммом GH - который намного быстрее и заразнее других подвидов COVID-19.

Финансы Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей. 47

Биатлон Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.

Политика Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия. 5,9K

Энергетика Цены на бензин в России защитили от снижения Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости». 320