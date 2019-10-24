Общество
ИнтерфаксУилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом
ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Следствие просит продлить арест обвиняемому в шпионаже Уилану до конца года
Аргументы и Факты22 октября в 10:08
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Кино
Названы претенденты на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль
Вечерняя Москва вчера в 22:48
Армия и оружие
Украинский политолог увидел серьезный сигнал США в ситуации с «Азовом»
США послали Киеву серьезный сигнал, решив рассмотреть возможность признания полка «Азов» террористической организацией.
Политическая Экспертиза 02:22
Политика
Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи
Коммерсантъ вчера в 15:13
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Кино
Бесплатный интернет предлагает «Ростелеком» за подписку на Wink
Компания «Ростелеком» предлагает абонентам выгодную акцию – бесплатный интернет за подписку на Wink.
Регион online вчера в 06:06
Происшествия
В Вольске зафиксирован сброс нефтепродуктов в Волгу
Московский Комсомолец 03:26
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК вчера в 18:03
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Футбол
«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы
Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:16
Армия и оружие
Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита «Россия — Африка» в Сочи рассказал о сотрудничестве России со странами Африки в области вооружений и военной техники, передаёт корреспондент RNS.
Rambler News Service 04:16
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин в России
Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes.
РИА Новости 02:04
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество
Греф пообещал желающим попасть на работу в Сбербанк «все круги ада»
В настоящий момент в инженерной школе Сбербанка проходит обучение 6 тыс. человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тыс. человек.
Expert.ru 03:43
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Происшествия
Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»
Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.
Вести.Ru вчера в 23:51
Происшествия
Террористы планировали взорвать во Владивостоке военный корабль
В Санкт-Петербурге 23 октября во время процесса по делу о теракте в метрополитене были заочно оглашены показания одного из свидетелей, который признался, что в апреле 2017 года он должен был взорвать российский военный корабль, базирующийся на Дальнем Востоке.
Евразия Daily вчера в 13:09
Музыка
K-pop-группа BTS установила мировой рекорд
K-pop-группа BTS из Южной Кореи установила мировой рекорд в популярном приложении TikTok.
Культуромания 03:54
Экономика
России грозит массовая потеря вагонов
Россия рискует лишиться половины парка вагонов из-за решения об обязательном переходе на кассетные подшипники с 2021 года.
Московский Комсомолец 03:40
Армия и оружие
Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани
Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в двух километрах от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
РБК 04:13
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья вчера в 02:44
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Футбол
«Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена».
REGNUM вчера в 23:46
Политика
В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.
РБК вчера в 06:15
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06