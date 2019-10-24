ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.

Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом

Кино Бесплатный интернет предлагает «Ростелеком» за подписку на Wink Компания «Ростелеком» предлагает абонентам выгодную акцию – бесплатный интернет за подписку на Wink.

Происшествия СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Футбол «Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.

Армия и оружие Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Африкой Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита «Россия — Африка» в Сочи рассказал о сотрудничестве России со странами Африки в области вооружений и военной техники, передаёт корреспондент RNS.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Общество Греф пообещал желающим попасть на работу в Сбербанк «все круги ада» В настоящий момент в инженерной школе Сбербанка проходит обучение 6 тыс. человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тыс. человек.

Армия и оружие В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160 Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.

Происшествия Террористы планировали взорвать во Владивостоке военный корабль В Санкт-Петербурге 23 октября во время процесса по делу о теракте в метрополитене были заочно оглашены показания одного из свидетелей, который признался, что в апреле 2017 года он должен был взорвать российский военный корабль, базирующийся на Дальнем Востоке.

Музыка K-pop-группа BTS установила мировой рекорд K-pop-группа BTS из Южной Кореи установила мировой рекорд в популярном приложении TikTok.

Экономика России грозит массовая потеря вагонов Россия рискует лишиться половины парка вагонов из-за решения об обязательном переходе на кассетные подшипники с 2021 года.

Армия и оружие Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в двух километрах от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Футбол «Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена».

Политика В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.