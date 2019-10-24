Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом

ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.
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