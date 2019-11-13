Происшествия
ТАССОбвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания
Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания. Об этом в среду журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 18:35, Ашберн
Политика
В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР
За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Российская газета 13:57
Происшествия
«Лефортово» склонилось к побегу Дмитрия Захарченко
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что США используют Украину в своих целях, заставляя её граждан воевать.
REGNUM 09:53
Политика
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли на Украине
Верховная рада приняла в первом чтении «основной» законопроект об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения, разработанный профильным комитетом парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:32
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Политика
Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости 16:58
Транспорт
Строительство скоростной трассы Москва – Петербург завершено
ООО "Магистраль двух столиц" получило заключение о соответствии требованиям проектной документации участка автомагистрали с 646 – км 684 км. Как сообщили в пресс-службе управления, выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:16
Общество
В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".
Коммерсантъ 13:18
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Кино
«Доктор Сон» получит продолжение, несмотря на кассовый провал
Кассовый провал «Доктора Сна» стал настоящим шоком для студийных боссов, которые рассчитывали на куда более высокие сборы в свете успеха новых киноадаптаций «Оно» и «Кладбища домашних животных».
Фильм Про 09:30
Общество
Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращённый рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
RT на русском вчера в 14:18
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Политика
В Киеве представили три направления по возвращению Крыма
«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия 11:36
Экономика
Депутаты предложили сахалинскому правительству увеличить финансирование на строительство
Двенадцать государственных программ обсудили депутаты на комитете по экономическому развитию при рассмотрении проекта закона о бюджете Сахалинской области на трехлетний период.
АСТВ 17:36
Гаджеты
В процессорах Intel обнаружили две уязвимости
Источники сообщают, что в процессорах Intel линеек Kaby Lake, Coffee Lake, Comet Lake и Whiskey Lake обнаружили две опасные уязвимости.
Актуальные Новости 12:06
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Политика
Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
ТК Звезда 11:41
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК 14:56
Авто
Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach
Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
MotorPage.Ru 02:41
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44