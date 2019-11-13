Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания. Об этом в среду журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.

Политика В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Политика Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что США используют Украину в своих целях, заставляя её граждан воевать.

Политика Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли на Украине Верховная рада приняла в первом чтении «основной» законопроект об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения, разработанный профильным комитетом парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кино В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.

Политика Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.

Транспорт Строительство скоростной трассы Москва – Петербург завершено ООО "Магистраль двух столиц" получило заключение о соответствии требованиям проектной документации участка автомагистрали с 646 – км 684 км. Как сообщили в пресс-службе управления, выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги.

Общество В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".

Общество Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.

Кино «Доктор Сон» получит продолжение, несмотря на кассовый провал Кассовый провал «Доктора Сна» стал настоящим шоком для студийных боссов, которые рассчитывали на куда более высокие сборы в свете успеха новых киноадаптаций «Оно» и «Кладбища домашних животных».

Общество Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращённый рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.

Теннис Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Политика В Киеве представили три направления по возвращению Крыма «Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.

Экономика Депутаты предложили сахалинскому правительству увеличить финансирование на строительство Двенадцать государственных программ обсудили депутаты на комитете по экономическому развитию при рассмотрении проекта закона о бюджете Сахалинской области на трехлетний период.

Гаджеты В процессорах Intel обнаружили две уязвимости Источники сообщают, что в процессорах Intel линеек Kaby Lake, Coffee Lake, Comet Lake и Whiskey Lake обнаружили две опасные уязвимости.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Политика Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Армия и оружие У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС 1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».

Авто Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.

Происшествия Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.

Политика Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.