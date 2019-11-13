Происшествия
ТАССОбвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания
Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания. Об этом в среду журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.
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Политика
Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул письмо президенту США Дональду Трампу, которое тот направил турецком лидеру в день начала операции в Сирии и призвал не быть «жестким парнем и дураком».
РБК 18:45
Политика
Путин и Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину
ИА Новороссия 11 ноября в 14:47
Политика
Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.
RT на русском 18:39
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости вчера в 05:48
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Политика
Трамп разочарован заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что он разочарован высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
ТАСС 15:19
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул на поезде
Алтайская правда вчера в 08:58
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Авто
BMW отзывает автомобили для замены двигателя в России
Росстандарт информирует об отзыве в России 10 транспортных средств марки BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30), 7 серии (G11).
Тарантас Ньюс вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Елизавета Арзамасова рассказала об отношениях с «сестрами» из «Папиных Дочек»
Bimru.ru 05:54
Авто
Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach
Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
MotorPage.Ru 02:41
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru 11:33
Кино
В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
ТАСС вчера в 09:24
Авто
УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»
Подробностей про необычный фургон пока не раскрывают, но на официальной страничке «ВКонтакте» пресс-служба УАЗа указала, что модель сейчас проходит тестовые испытания и скоро будет запущена в серийное производство.
Tvoe-avto.com 14:57
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Здоровье
Аптеки ЕАО задержали выдачу лекарств по 6 тысячам льготным рецептам
Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители региона и рассказали, что не смогли получить необходимые им лекарства по рецептам, которые находятся на отложенном обслуживании.
REGNUM 17:59
Экономика
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
RT на русском 05:19
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском 16:02
Футбол
Англия — Черногория: прогноз Майкла Оуэна на отборочный матч Евро-2020
Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между британской командой и сборной Черногории.
Sport24.ru 06:33
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Автопроизводители в России продолжают увеличивать цены на автомобили даже в условиях общего падения спроса.
Автоновости дня 10 ноября в 22:41
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Технологии
Стало известно, какие подарки готовит «Роскосмос» на Новый год
Госкорпорация "Роскосмос" закупит несколько тысяч новогодних подарков на общую сумму 17 миллионов рублей.
Москва 24 20:01
Происшествия
Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны
Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.
Московский Комсомолец 19:11
Авто
Skoda презентовала Octavia нового поколения
Появление новой Octavia на европейском рынке состоится уже через пару месяцев, а в России четвертое поколение станет доступно лишь через год.
Тарантас Ньюс 11 ноября в 14:03
Политика
Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия 14:54
Футбол
Игроки сборной России отказались играть в новой форме
Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44