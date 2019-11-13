Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания. Об этом в среду журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.

Политика Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул письмо президенту США Дональду Трампу, которое тот направил турецком лидеру в день начала операции в Сирии и призвал не быть «жестким парнем и дураком».

Политика Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.

Политика Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.

Политика Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.

Общество В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Политика Трамп разочарован заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что он разочарован высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Авто BMW отзывает автомобили для замены двигателя в России Росстандарт информирует об отзыве в России 10 транспортных средств марки BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30), 7 серии (G11).

Авто Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.

Происшествия Пятилетняя девочка пропала в Крыму По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Авто УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи» Подробностей про необычный фургон пока не раскрывают, но на официальной страничке «ВКонтакте» пресс-служба УАЗа указала, что модель сейчас проходит тестовые испытания и скоро будет запущена в серийное производство.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Здоровье Аптеки ЕАО задержали выдачу лекарств по 6 тысячам льготным рецептам Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители региона и рассказали, что не смогли получить необходимые им лекарства по рецептам, которые находятся на отложенном обслуживании.

Экономика Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Футбол Англия — Черногория: прогноз Майкла Оуэна на отборочный матч Евро-2020 Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между британской командой и сборной Черногории.

Авто Автомобили в России дорожают при падении спроса Автопроизводители в России продолжают увеличивать цены на автомобили даже в условиях общего падения спроса.

Экономика Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.

Технологии Стало известно, какие подарки готовит «Роскосмос» на Новый год Госкорпорация "Роскосмос" закупит несколько тысяч новогодних подарков на общую сумму 17 миллионов рублей.

Происшествия Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.

Авто Skoda презентовала Octavia нового поколения Появление новой Octavia на европейском рынке состоится уже через пару месяцев, а в России четвертое поколение станет доступно лишь через год.

Политика Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.