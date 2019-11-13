Происшествия

ТАССТАССОбвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания. Об этом в среду журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Адвокат ответил на сообщения о версии об убийстве аспирантки СПбГУ во сне

РБК16:26

Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

ТАСС15:50

Доцент Соколов дал следствию полные показания на себя

REGNUM14:54

Доцент СПбГУ Соколов дал показания против себя на допросе

Интерфакс15:09

Доцент Соколов перестал прикрываться конституцией и упростил следователям работу

Фонтанка.Ру15:03

Адвокат Соколова прокомментировал сообщения об убийстве аспирантки во сне

РИА Новости15:35

Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя

Московский Комсомолец14:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 20:08, Ашберн
Политика

Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул письмо президенту США Дональду Трампу, которое тот направил турецком лидеру в день начала операции в Сирии и призвал не быть «жестким парнем и дураком».
РБК 18:45
Политика

Путин и Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину

ИА Новороссия 11 ноября в 14:47
Политика

Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.
RT на русском 18:39
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

ТАСС 10:20
Политика

Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Политика

Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова

Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости вчера в 05:48
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Трамп разочарован заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что он разочарован высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
ТАСС 15:19
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул на поезде

Алтайская правда вчера в 08:58
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Авто

BMW отзывает автомобили для замены двигателя в России

Росстандарт информирует об отзыве в России 10 транспортных средств марки BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30), 7 серии (G11).
Тарантас Ньюс вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Елизавета Арзамасова рассказала об отношениях с «сестрами» из «Папиных Дочек»

Bimru.ru 05:54
Авто

Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach

Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
MotorPage.Ru 02:41
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru 11:33
Кино

В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем

ТАСС вчера в 09:24
Авто

УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»

Подробностей про необычный фургон пока не раскрывают, но на официальной страничке «ВКонтакте» пресс-служба УАЗа указала, что модель сейчас проходит тестовые испытания и скоро будет запущена в серийное производство.
Tvoe-avto.com 14:57
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

Газета.Ru 06:59
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Здоровье

Аптеки ЕАО задержали выдачу лекарств по 6 тысячам льготным рецептам

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители региона и рассказали, что не смогли получить необходимые им лекарства по рецептам, которые находятся на отложенном обслуживании.
REGNUM 17:59
Экономика

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
RT на русском 05:19
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском 16:02
Футбол

Англия — Черногория: прогноз Майкла Оуэна на отборочный матч Евро-2020

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между британской командой и сборной Черногории.
Sport24.ru 06:33
Авто

Автомобили в России дорожают при падении спроса

Автопроизводители в России продолжают увеличивать цены на автомобили даже в условиях общего падения спроса.
Автоновости дня 10 ноября в 22:41
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Технологии

Стало известно, какие подарки готовит «Роскосмос» на Новый год

Госкорпорация "Роскосмос" закупит несколько тысяч новогодних подарков на общую сумму 17 миллионов рублей.
Москва 24 20:01
Происшествия

Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны

Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.
Московский Комсомолец 19:11
Авто

Skoda презентовала Octavia нового поколения

Появление новой Octavia на европейском рынке состоится уже через пару месяцев, а в России четвертое поколение станет доступно лишь через год.
Тарантас Ньюс 11 ноября в 14:03
Политика

Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия 14:54
Футбол

Игроки сборной России отказались играть в новой форме

Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44
ещё по теме
Главное