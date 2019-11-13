Происшествия

ТАССТАССОбвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания. Об этом в среду журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.
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