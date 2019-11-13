Происшествия
ТАССОбвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания
Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания. Об этом в среду журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.
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Доцент Соколов перестал прикрываться Конституцией и упростил следователям работу
Фонтанка.Рувчера в 15:03
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Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
Cтудент открыл стрельбу в колледже Благовещенска: двое погибли
В Благовещенске в колледже студент открыл огонь из пятизарядного ружья после того, как молодого человека выставили из аудитории за опоздание, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Хоккей
Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем.
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Общество
В Госдуме предложили возродить лечебно-трудовые профилактории
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил вернуть лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), чтобы более эффективно бороться с алкоголизмом в стране.
Политика
В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
Общество
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Кино
Netflix опубликовал новые кадры из «Ведьмака»
Кинокомпания Netflix опубликовала новые кадры из сериала «Ведьмак». На них актриса Аня Чалотра предстает в образе Йеннефэр.
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
Политика
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Общество
Продюсер: концерты Галкина в России могут запретить
На выступлении в Новосибирске Галкин сообщил о том, что на ТВ в отношении него уже введена цензура, в частности, ему запрещено шутить на политические темы.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Технологии
МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее
По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
Космос
В России разработали спутник для сжигания космического мусора
Космический аппарат разработала российская компания Easar. В настоящий момент ведется его эскизное проектирование.
Общество
В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".
Фигурное катание
Загитова и Мамун сделали совместное фото на премии журнала Glamour
Фигуристка Алина Загитова и гимнастка Маргарита Мамун сделали совместное фото на премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Космос