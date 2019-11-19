Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксОбвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
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с чего всё началось

Наполеон-расчленитель Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте, который проходил в минувшую пятницу, 15 ноября.
Невские Новостивчера в 10:34

Подробнее о событии

Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой

РИА Новости05:05

Адвокат подтвердил попытку суицида экс-доцента СПбГУ

РБК04:54

Как Соколов прощался с коллекцией оружия в квартире на набережной Мойки

Мойка7804:59

Адвокат: Доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки-любовницы, пытался покончить с собой на глазах у следователя

КП - Санкт-Петербург05:16

Историка Соколова отправят к психиатрам после попытки ранить себя кортиком

Lenta.ru05:11

Адвокат Олега Соколова подтвердил, что историк хотел наложить на себя руки

78.ru05:34

Адвокат Наполеона-расчленителя Соколова подтвердил попытку суицида

Невские Новости04:43
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Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия 10:25
Кино

Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»

Свободная Пресса 00:49
Происшествия

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

DP.RU 05:15
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» объяснила провал фильма в прокате

Газета.Ru 11:33
Здоровье

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru вчера в 15:43
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Происшествия

СК возбудил дело после падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

Управление СК по Пензенской области возбудило уголовное дело после провала автомобиля с людьми в яму с кипятком, сообщается на сайте ведомства.
РБК 05:19
Происшествия

Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье

Российская газета 02:56
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Политика

Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»

Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Газета.Ru 09:47
Энергетика

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

ТАСС 11:10
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Происшествия

Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
ТАСС 08:53
Происшествия

Кадровик нижегородской полиции Сергей Бывалов задержан за взятку

Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области подозревается в получении взятки в значительном размере.
Pro Город НН 05:44
Политика

Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
РБК 08:35
Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России.
Известия 10:09
Политика

Франция построит для Украины 20 патрульных кораблей

Отмечается, что стоимость контракта составила €136,5 млн, производством кораблей займётся французская компания ОСЕА, катера должны быть поставлены в течение трёх лет с частичной локализацией производства на Украине.
RT на русском 11:02
Общество

«Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.
Газета.Ru 10:32
Политика

Прокуратура попросила арестовать Ляшко по делу о драке

Прокуратура Киевской области попросило суд арестовать лидера «Радикальной партии», экс-депутата Верховной рады Олега Ляшко, который подрался с уже бывшим представителем президента Украины в правительстве Андреем Герусом, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Rambler News Service вчера в 07:06
Политика

Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ об Удальцове и Развозжаеве

Минюст России планирует начать исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу.
РБК 11:38
Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
РБК вчера в 10:34
Общество

Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Ведомости 07:54
Общество

Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров

Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.
Интерфакс 11:40
Происшествия

На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Вести.Ru 08:50
Футбол

ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Торпедо»

Газета.Ru 10:19
Кино

Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России

Российская газета вчера в 04:10
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
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