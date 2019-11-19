Происшествия
ИнтерфаксОбвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
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с чего всё началось
Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте, который проходил в минувшую пятницу, 15 ноября.Невские Новостивчера в 10:34
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Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Кино
Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Происшествия
СК возбудил дело после падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
Управление СК по Пензенской области возбудило уголовное дело после провала автомобиля с людьми в яму с кипятком, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Политика
Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
Происшествия
Кадровик нижегородской полиции Сергей Бывалов задержан за взятку
Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области подозревается в получении взятки в значительном размере.
Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России.
Политика
Франция построит для Украины 20 патрульных кораблей
Отмечается, что стоимость контракта составила €136,5 млн, производством кораблей займётся французская компания ОСЕА, катера должны быть поставлены в течение трёх лет с частичной локализацией производства на Украине.
Общество
«Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.
Политика
Прокуратура попросила арестовать Ляшко по делу о драке
Прокуратура Киевской области попросило суд арестовать лидера «Радикальной партии», экс-депутата Верховной рады Олега Ляшко, который подрался с уже бывшим представителем президента Украины в правительстве Андреем Герусом, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ об Удальцове и Развозжаеве
Минюст России планирует начать исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу.
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
Общество
Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»
Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Общество
Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров
Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.
Футбол
ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Торпедо»
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.