Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте, который проходил в минувшую пятницу, 15 ноября.

с чего всё началось

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

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