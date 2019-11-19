Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксОбвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Читать в источнике
Комментировать125
с чего всё началось

Наполеон-расчленитель Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.
Невские Новостивчера в 10:34

Подробнее о событии

Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой

РИА Новости05:05

Как Соколов прощался с коллекцией оружия в квартире на набережной Мойки

Мойка7804:59

Адвокат Олега Соколова подтвердил, что историк хотел наложить на себя руки

78.ru05:34

Адвокат: Доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки-любовницы, пытался покончить с собой на глазах у следователя

КП - Санкт-Петербург05:16

Историка Соколова отправят к психиатрам после попытки ранить себя кортиком

Lenta.ru05:11

Адвокат подтвердил попытку суицида экс-доцента СПбГУ

РБК04:54

Адвокат Наполеона-расчленителя Соколова подтвердил попытку суицида

Невские Новости04:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ вчера в 01:57
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня 17 ноября в 06:48
Футбол

Сборная России поздравила комментатора «Матч ТВ» Юрия Розанова с возвращением к работе

Пресс-служба сборной России поздравила комментатора «Матч ТВ» Юрия Розанова с возвращением к комментированию матчей.
Матч ТВ вчера в 20:14
Авто

Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris

Известно, что в основе седана лежит платформа PB, что роднит модель с предыдущим поколением Hyundai Accent и Kia Soluto.
SpeedMe вчера в 08:00
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Экономика

Рекорд побит: более 40 тонн золота добыли в Магаданской области

Колыма Плюс 05:15
Экономика

Госдума перераспределила 1% бюджета страны

Госдума во вторник, 19 ноября, приняла во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
РБК 08:08
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
RT на русском 07:24
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Технологии

Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

Ferra 04:04
Армия и оружие

Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году

Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.
Взгляд.ру 08:31
Происшествия

В Ростовской области на полицейского завели дело из-за наркотиков

Впоследствии в результате обыска «подброшенное» было изъято, а в отношении хозяина домовладения завели уголовное дело за оборот наркотиков.
RT на русском 10:28
Футбол

Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти

На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Матч ТВ вчера в 08:20
Шоу-бизнес

Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие

Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
StarHit.ru 10:00
Общество

Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым

За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.
РБК 08:41
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма 01:53
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Экономика

В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты

Законопроект, который вводит в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и устанавливает порядок её расчёта, внесён в Госдуму.
RT на русском 09:49
Политика

Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

Аргументы недели 07:42
Здоровье

Липецкая областная детская поликлиника открылась после модернизации

Областная детская консультативно-диагностическая поликлиники открылась после углубленной модернизации.
ГТРК Липецк вчера в 09:36
Политика

ЕК рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую

Ранее ГЛАС сообщал, что глава пресс-службы Крмеля не исключает встречу Путина и Зеленского.
ГЛАС.RU 04:22
Авто

Nissan и Dongfeng показали недорогой аналог кроссовера Nissan X-Trail

Компания Venucia, собственниками которой являются Nissan и Dongfeng, в ближайшее время покажут новый недорогой кроссовер.
Rusargument 01:51
ещё по теме
Главное