Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.

с чего всё началось

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев. В ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он пытался покончить с собой.

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

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