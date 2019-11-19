Происшествия

РБКРБКФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев. В ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он пытался покончить с собой.
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с чего всё началось

Наполеон-расчленитель Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.
Невские Новостивчера в 10:34

Подробнее о событии

Адвокат историка Олега Соколова рассказал о его попытке суицида

Петербургский дневник05:52

Адвокат Наполеона-расчленителя Соколова подтвердил попытку суицида

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Психолог обозначил причины убийства аспирантки СПбГУ

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КП - Санкт-Петербург05:16

Историка Соколова отправят к психиатрам после попытки ранить себя кортиком

Lenta.ru05:11

Адвокат: «Инициативные группы собирают деньги на помощь Соколову»

78.ru05:48

Адвокат подтвердил попытку суицида экс-доцента СПбГУ

РБК04:54
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Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

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Газета.Ru 05:02
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Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

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Начальник управления по работе с личным составом главного управления МВД России по Нижегородской области Сергей Бывалов был задержан по подозрению в получении взятки в значительном размере.
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Происшествия

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«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Газета.Ru 06:30
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Соединенные Штаты планируют существенно нарастить военное присутствие в Польше примерно в десять раз.
МонаВиста 06:23
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Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей

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REGNUM 06:01
Армия и оружие

Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости 17 ноября в 20:59
Политика

В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»

Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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ФАН 05:14
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Экономика

Копнули глубже. Как добывать песок в обход областных чиновников

Карьерный рост В последние годы областные чиновники очень усложнили получение новых лицензий на добычу песка в регионе.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

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Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

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В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей

Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
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Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
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Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
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«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

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В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

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В России начали исследования «медицинской» марихуаны

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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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