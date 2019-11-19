Происшествия
РБКФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев. В ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он пытался покончить с собой.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
Как сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, Соколов показывал как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Е. На непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, с него сняли наручники и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе.Невские Новостивчера в 10:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Происшествия
В Нижнем Новгороде за взятку задержан главный кадровик областного МВД
Начальник управления по работе с личным составом главного управления МВД России по Нижегородской области Сергей Бывалов был задержан по подозрению в получении взятки в значительном размере.
Политика
«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России
"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Армия и оружие
США увеличат в Польше военный контингент в десять раз
Соединенные Штаты планируют существенно нарастить военное присутствие в Польше примерно в десять раз.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Политика
Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
Армия и оружие
Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Политика
В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»
Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Политика
Эрдоган проинформировал Трампа о невозможности отказа Турции от С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проинформировал американского лидера Дональда Трампа о невозможности отказаться от закупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Анкарой.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Экономика
Копнули глубже. Как добывать песок в обход областных чиновников
Карьерный рост В последние годы областные чиновники очень усложнили получение новых лицензий на добычу песка в регионе.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Футбол
В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей
Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
Футбол
Дания стала соперником сборной России на Евро-2020
Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Здоровье
В России начали исследования «медицинской» марихуаны
В России ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде тяжелых психозов и других, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает «РИА Новости» во вторник, 19 ноября.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.