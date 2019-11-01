Происшествия
Российская газетаОбвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке. Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, Шустов, скорее всего, покончил с собой. Мужчину нашли без сознания в общей бане изолятора.
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Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Вести.Ru 11:24
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Согласно заявлению Минобороны РФ, распространенная интернет-изданием "Лента.ру" якобы видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией редакции.
Инфорос вчера в 06:56
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Общество
В России запустили оформление ДТП онлайн
Оформить ДТП через мобильное приложение «Помощник ОСАГО» теперь могут как минимум 64 миллиона россиян, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.
Lenta.ru 10:03
Происшествия
Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР.
Европейско-Азиатские новости 05:37
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ о переводе всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Политика
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RT на русском 08:25
Армия и оружие
Посол России рассказал о приготовленных в КНДР сюрпризах для США
Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что в арсенале у Северной Кореи имеется достаточно сюрпризов, способных испортить настроение не только США, но и другим странам.
Профиль вчера в 07:36
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика
Свидетель по делу MH17 рассказал, как его допрашивали представители ЕС
Бывший командир одного из подразделений противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого украинские власти считают одни из ключевых свидетелей по делу о гибели рейса MH17 летом 2014 года в Донбассе, рассказал о допросе, который учинил ему евросоюзные следователи, когда его незаконно держали в украинской тюрьме.
REGNUM 11:25
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд РФ хочет упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, исключив для предоставления в ПФР ряд документов, сообщается на сайте министерства.
РИА Новости 11:15
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
Футбол
Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Vprognoze.ru 30 октября в 12:38
Энергетика
Более половины запасов нефти «Сургутнефтегаза» сочли нерентабельными
Министерство энергетики РФ и Госкомиссия по запасам России (ГКЗ) провели инвентаризацию и выяснили, что «Сургутнефтегазу» в текущих условиях удастся добыть лишь 41% запасов нефти.
Росбалт 11:37
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Экономика
Минфин РФ планирует перевести малый бизнес на оплату налогов онлайн
Глава Минфина России Антон Ситуанов сообщил, что ведомство рассматривает в перспективе возможность перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Вестник Кавказа 10:58
Шоу-бизнес
Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Экономика
МВФ оценил потери Минска из-за налогового маневра в России
Белоруссия понесет существенные экономические потери в ближайшие годы при отсутствии компенсации потерь от налогового маневра в России.
Известия 10:41
Здоровье
Доктор Мясников: эти 5 симптомов не стоит игнорировать
Известный в Российской Федерации доктор Александр Мясников в очередном выпуске программы "О самом главном" озвучил пять основных симптомов опасных болезней, которые нельзя игнорировать, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:40
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 11:43
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru вчера в 17:02
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57