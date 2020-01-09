Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксОбвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Срочник Рамиль Шамсутдинов, которого обвиняют в убийстве восьми военнослужащих в части 54160 в Забайкалье, в открытом письме семьям погибших объяснил, что не мог больше терпеть издевательства над собой и у него не было другого выхода. Он также попросил у них прощения.
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с чего всё началось
Фотография письма была опубликована в группе поддержки «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» во «ВКонтакте
», его подлинность изданию 72.Ru подтвердил отец Шамсутдинова.
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