с чего всё началось

Срочник Рамиль Шамсутдинов, которого обвиняют в убийстве восьми военнослужащих в части 54160 в Забайкалье, в открытом письме семьям погибших объяснил, что не мог больше терпеть издевательства над собой и у него не было другого выхода. Он также попросил у них прощения.

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

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