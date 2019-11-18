Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник заслушал прения сторон по делу о теракте, совершенном в петербургском метрополитене в 2017 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Открыла прения прокурор Надежда Тихонова.

с чего всё началось

Прокуратура требует пожизненные сроки для четверых основных обвиняемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.

Обвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно

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