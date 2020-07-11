Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Сахалинской области. По данным следствия, к данным преступлениям причастна семейная пара без определенного места жительства.

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

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