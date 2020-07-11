Происшествия

Газета.RuГазета.RuОбвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Сахалинской области. По данным следствия, к данным преступлениям причастна семейная пара без определенного места жительства.
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Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Газета.Ru09:17

По подозрению в убийстве 8-летней сахалинки задержана семейная пара

Сахалин.Инфо09 июля в 20:41

На Сахалине арестовали обвиняемых в убийстве 8-летней девочки

Российская газета03:29

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Известия00:47

На Сахалине взяли под стражу супругов, причастных к убийству Вики Тепляковой

АСТВ00:40

На Сахалине арестовали фигурантов дела об убийстве школьницы

РИА Новости00:36

Убившую восьмилетнюю россиянку пару обвинили по трем статьям

Lenta.ru03:33
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
Телеканал 360° вчера в 16:59
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Космос

SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
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Происшествия

Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

Lenta.ru 08:47
1,3K
Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Биатлон

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Коммерсантъ 05:43
Космос

NASA завершило проектирование межпланетной станции Psyche

Специалисты NASA успешно завершили этап проектирования автоматической межпланетной станции Psyche, которая будет исследовать металлический астероид Главного пояса (16) Психея, и перешли к этапу изготовления всех систем и научных приборов.
N+1 09 июля в 09:36
Происшествия

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
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Политика

Трамп отверг идею вывода США из НАТО

Трамп заявил, что не хочет выхода США из НАТО. Он также отметил, что добился от восьми стран НАТО повышения оборонных расходов до 2 % ВВП.
Невские Новости 09:36
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Армия и оружие

Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе

Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине.
Газета.Ru 09:32
Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
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Политика

Франция выразила сожаление о превращении собора Святой Софии в мечеть

Франция глубоко сожалеет о решении Государственного совета Турции изменить статус музея и принятом президентом указе относительно передачи собора под контроль управления по делам религий, — приводит ТАСС слова главы МИД Франции.
News.ru 04:44
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля в 100 раз

С идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз выступил аналитик, глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, сообщили «Ведомости».
НТВ вчера в 10:05
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Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море

Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
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Общество

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае

Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
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Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии

Российская газета 04:10
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Общество

Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси

Российская газета вчера в 18:55
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Армия и оружие

На военных базах США на Окинаве выявили очаги заражения SARS-CoV-2

Наха, Япония, 11 июля 2020, 13:05 — REGNUM Очаги заражения коронавирусом кластерного типа образовались на военных базах ВС США в японской префектуре Окинава, расположенной на юге страны.
REGNUM 06:05
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Общество

В Петербурге из-за непогоды закрыли парки

Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству.
РИА Новости 09:27
2
Происшествия

Инспектор подтвердил, что за рулем джипа был сам Ефремов

Рамблер 06:45
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Баскетбол

Шенгелия ответил на критику в свой адрес за переход в ЦСКА

Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия ответил тем, кто раскритиковал его за переход в московский ЦСКА.
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 09 июля в 12:43
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Экономика

В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров

По словам одного из профессоров Финансового Университета при правительстве Российской Федерации А.Сафонова, российским пенсионерам одновременно выплатят 12 700 рублей.
News-24.ru 04:23
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Армия и оружие

«Новая газета»: Антиправительственная армия фельдмаршала Халифы Хафтара использует в Ливии броневики ЧВК Вагнера

Силам Халифы Хафтара пришлось отступить от Триполи в конце мая – фото и видео процесса, как пишет «Новая газета», распространились в сети.
Эхо Москвы 09:05
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Футбол

«Ньюкасл» проиграл «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

"Ньюкасл Юнайтед" проиграл "Уотфорду" в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 09:25
Энергетика

Суточный импорт газа на Украину из Европы обновил рекорд с 2014 года

В прошлом году страна принимала из ЕС около 66 миллионов кубометров и не могла увеличить импорт из-за ограничений, связанных с существующей инфраструктурой.
Эхо Москвы 06:32
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