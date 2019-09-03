Политика
RT на русскомОбвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении жертв наводнения, отстранена от работы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это подтвердил губернатор региона.
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Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 02:14
с чего всё началось
2 сентября 2019 года в социальной сети Instagram блогер Артем Павлечко выложил видео, на котором президент РФ Владимир Путин во время общения с пострадавшими от паводка в городе Тулун (Иркутская область) назвал "непорядочным человеком" Ирину Алашкевич, начальника управления пресс-службы и информации губернатора региона.ТАСС04:33
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Спорт-Экспресс 05:00
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В кино покажут «Одессу» Тодоровского, автора «Оттепели» и «Стиляг»
Фонтанка.Ру вчера в 04:32
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Футбол
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Sport24.ru 04:22
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В Петербурге эвакуировали школу из-за короткого замыкания
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ПАО «Ростелеком» стало победителем конкурса на установку двух тысяч камер уличного видеонаблюдения в Санкт-Петербурге.
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