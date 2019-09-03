с чего всё началось

Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении жертв наводнения, отстранена от работы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это подтвердил губернатор региона.

Политика На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Происшествия Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

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Политика Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.

Шоу-бизнес Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.

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Общество Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.

Театры Умер худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский Умер художественный руководитель театра «Студия-69» и Театральной мастерской Греческого культурного центра Георгий Червинский.

Происшествия Лошади погибли при пожаре на пони-ферме в Ленинградской области Пожар произошел на пони-ферме в поселке Стеклянный во Всеволожском районе Ленинградской области рано утром в понедельник, в результате инцидента погибли лошади.

Происшествия Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум пять человек.

Здоровье Минздрав прокомментировал идею распределения врачей после вуза Минздрав планирует развивать практику целевого приема в вузы, однако полностью переходить на систему распределения на работу окончивших вуз врачей пока не планируется, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Роза Сябитова оценила шансы Натальи Поклонской снова выйти замуж Главная сваха страны и телеведущая Роза Сябитова высказалась по поводу шансов депутата Госдумы Натальи Поклонской снова выйти замуж.

Происшествия В Забайкалье утонул военный инструктор в танке Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".

Финансы Рубль растёт к евро на открытии торгов На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Лукашенко: Белоруссия не намерена размещать запрещённые ДРСМД ракеты Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия В Петербурге эвакуировали школу из-за короткого замыкания Порядка 350 человек эвакуировали из школы в Санкт-Петербурге из-за короткого замыкания в электропечи в помещении кухни, сообщает городское ГУМЧС.