Телефонные мошенничества или вишинг распространились в России, так как фишинговые атаки и кражи средств с помощью вирусов стали менее выгодными для преступников.

Экономика Group-IB: в России на 85% сократился ущерб от кибератак против банков По данным экспертов, потери от целевых атак на банки в России со стороны финансово мотивированных группировок за год сократились почти в 14 раз, до 93 миллионов рублей, средняя сумма хищения от целевых атак на банки в России упала до 31 миллиона рублей в отчетном периоде со 118 в предыдущем.

Происшествия Найден новый способ мошенничества с банковскими картами Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.

Общество Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Политика Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Политика В Чехии прокомментировали срыв бизнес-миссии в Казань Президент Чехии Милош Земан предположил, что отказ российских авиационных властей в полете из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии, мог быть ответом на опубликованный ранее отчет национальной контрразведки, согласно которому в Чехии активизировались российские спецслужбы.

Общество Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.

Общество Как с 1 декабря изменится жизнь россиян С 1 декабря в силу вступят несколько важных нововведений которые так или иначе коснуться всех россиян.

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Шоу-бизнес Светлана Ходченкова показала фигуру после слухов о беременности Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.