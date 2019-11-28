Экономика

Lenta.ruLenta.ruОбъяснен бум телефонного мошенничества в России

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Телефонные мошенничества или вишинг распространились в России, так как фишинговые атаки и кражи средств с помощью вирусов стали менее выгодными для преступников.
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Развели счеты: каждый день у россиян крадут 440 тыс. рублей

Известия23:00

Объяснен бум телефонного мошенничества в России

Lenta.ru23:03
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