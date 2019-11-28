Общество
Lenta.ruОбъяснен бум телефонного мошенничества в России
Телефонные мошенничества или вишинг распространились в России, так как фишинговые атаки и кражи средств с помощью вирусов стали менее выгодными для преступников.
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Хоккей
Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»
Экономика
Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты
Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Происшествия
Около 40 человек в Карелии подхватили неизвестную инфекцию
Сегодня сюда с подозрением на острую кишечную инфекцию госпитализированы 9 студентов Петрозаводского базового медицинского колледжа, проживающих в общежитии.
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
Авто
Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Общество
Пермь заняла 22 место по качеству жизни среди городов России
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой
Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-директора завода по делу братьев Магомедовых
Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-директора Подольского электромеханического завода Мурмана Закарадзе, обвиняемого в мошенничестве в рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Происшествия
Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Политика
Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом
Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Транспорт
Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД
Ликсутов отметил несколько основных проблем, выявленных в первые дни работы МЦД, которые привели к введению с 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам.
Кино
BadComedian разгромил сразу три российских фильма
Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.
Политика
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что для продления контракта на транзит газа через территорию Украины не хватает выполнения ряда необходимых условий.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Экономика
Кубань на налоги Галицкого от продажи «Магнита» построит казачий корпус
На постройку Кубанского казачьего кадетского корпуса в Краснодаре власти региона зарезервируют 1,6 млрд руб. ТАСС отмечает, что расходы бюджета не связаны с конкретными доходами и перераспределяются на первоочередные нужды.
Футбол
Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту
Полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что клуб еще не вступал с ним в переговоры по продлению контракта.
Гаджеты
Смартфоны Samsung скоро получат Android 10
По всей видимости Samsung не особо спешит обновлять свои устройства до последней версии Android, но обладатели флагманских смартфонов её скоро уже получат.
Армия и оружие
На видео попал танковый дрифт украинского Т-80БВ
В качестве вооружения выступает 125-миллиметровая пушка. Танк используется украинскими десантниками и морскими пехотинцами.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Шоу-бизнес