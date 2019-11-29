Общество
Lenta.ruОбъяснен бум телефонного мошенничества в России
Телефонные мошенничества или вишинг распространились в России, так как фишинговые атаки и кражи средств с помощью вирусов стали менее выгодными для преступников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 01:45, Ашберн
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Транспорт
На двух направлениях МЦД произошли сбои в движении поездов
В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что на двух направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) в связи с проверкой составов утром в пятницу, 29 ноября, были увеличены интервалы движения поездов.
Общество
Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря
В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
Футбол
Бывший тренер сборной России поделился мнением о жеребьевке Евро-2020
Экс-тренер национальной сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей жеребьевке Евро-2020, которая состоится 30 ноября.
Общество
В России появится предупреждающее о приближении машин приложение
Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Единоборства
Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя
По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Общество
ЦОДД предупредил автомобилистов о скользких дорогах в столице
В пятницу, 29 ноября, в столице ожидается снег с дождем. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
Авто
Владельцы Lada Granta хуже всех платят по счетам
Владельцы автомобилей LADA Granta чаще других задерживают платежи по автозалогам – процент просрочки с их участием составляет 43%.
Экономика
Траты россиян за ЖКХ увеличились
Сбербанк проанализировал траты россиян за услуги ЖКХ. Оказалось, что платеж увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом.
Общество
Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ
Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
Экономика
Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты
33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
Политика
В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ
Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Общество
Роскачество предостерегло от интернет-мошенников в «Черную пятницу»
Роскачество рассказало, как распознать мошенников, прикрывающихся интернет-продажами, особенно в "Черную пятницу", рекомендации приводятся в сообщении организации.
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Наука
«Дьявольский червь» вырастил себе жаростойкую броню из генов
Для простоты ученые прозвали нематоду «дьявольским червем».
Политика
Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе
На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Авто
Введен ГОСТ для классических автомобилей
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Здоровье
В Китае подтвердили четвертый случай заболевания легочной чумой
Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили четвертый случай заражения человека легочной чумой.
Общество
Как с 1 декабря изменится жизнь россиян
С 1 декабря в силу вступят несколько важных нововведений которые так или иначе коснуться всех россиян.
Шоу-бизнес
Аврил Лавин рассталась с бойфрендом-миллиардером
Инсайдеры сообщили, что Лавин и Сарофим решили отдохнуть друг от друга. Они расстались тихо и без скандалов.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.