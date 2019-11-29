Общество

Lenta.ruLenta.ruОбъяснен бум телефонного мошенничества в России

Телефонные мошенничества или вишинг распространились в России, так как фишинговые атаки и кражи средств с помощью вирусов стали менее выгодными для преступников.
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Эксперты дали объяснение буму телефонного мошенничества в РФ

Ореанда-Новости01:15

Объяснен бум телефонного мошенничества в России

Lenta.ruвчера в 23:03

Специалисты объяснили бум телефонного мошенничества в России

Дни2400:53

Эксперты объяснили «бум» телефонных мошенничеств в России

Хакасия-Информ00:33

Объяснен бум телефонного мошенничества в России

Мой Брянск00:03

Эксперты рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

АБН01:06

Эксперты рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Российская газетавчера в 23:00
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Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

РБК вчера в 17:30
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Транспорт

На двух направлениях МЦД произошли сбои в движении поездов

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что на двух направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) в связи с проверкой составов утром в пятницу, 29 ноября, были увеличены интервалы движения поездов.
RT на русском 01:33
Общество

Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
REGNUM 00:16
Футбол

Бывший тренер сборной России поделился мнением о жеребьевке Евро-2020

Экс-тренер национальной сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей жеребьевке Евро-2020, которая состоится 30 ноября.
Газета.Ru 00:51
Общество

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:16
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК вчера в 07:59
Единоборства

Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя

По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Нева Спорт вчера в 11:43
Общество

ЦОДД предупредил автомобилистов о скользких дорогах в столице

В пятницу, 29 ноября, в столице ожидается снег с дождем. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
Москва 24 00:47
Авто

Владельцы Lada Granta хуже всех платят по счетам

Владельцы автомобилей LADA Granta чаще других задерживают платежи по автозалогам – процент просрочки с их участием составляет 43%.
Автоновости дня 00:30
Экономика

Траты россиян за ЖКХ увеличились

Сбербанк проанализировал траты россиян за услуги ЖКХ. Оказалось, что платеж увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом.
Kazanfirst.ru 27 ноября в 01:09
Общество

Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ

Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
РИА Новости вчера в 17:47
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБК 27 ноября в 03:48
Политика

В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.
РБК 01:27
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Роскачество предостерегло от интернет-мошенников в «Черную пятницу»

Роскачество рассказало, как распознать мошенников, прикрывающихся интернет-продажами, особенно в "Черную пятницу", рекомендации приводятся в сообщении организации.
РИА Новости 01:31
Технологии

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Наука

«Дьявольский червь» вырастил себе жаростойкую броню из генов

Для простоты ученые прозвали нематоду «дьявольским червем».
Популярная механика вчера в 11:21
Политика

Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе

На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Piter.tv вчера в 08:42
Авто

Введен ГОСТ для классических автомобилей

Sibnet Новости 27 ноября в 10:44
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК вчера в 14:17
Здоровье

В Китае подтвердили четвертый случай заболевания легочной чумой

Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили четвертый случай заражения человека легочной чумой.
ТАСС вчера в 01:34
Общество

Как с 1 декабря изменится жизнь россиян

С 1 декабря в силу вступят несколько важных нововведений которые так или иначе коснуться всех россиян.
Privet-Rostov.ru 27 ноября в 09:08
Шоу-бизнес

Аврил Лавин рассталась с бойфрендом-миллиардером

Инсайдеры сообщили, что Лавин и Сарофим решили отдохнуть друг от друга. Они расстались тихо и без скандалов.
StarHit.ru вчера в 18:40
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 ноября в 00:32
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