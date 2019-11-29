Общество

Lenta.ruLenta.ruОбъяснен бум телефонного мошенничества в России

Телефонные мошенничества или вишинг распространились в России, так как фишинговые атаки и кражи средств с помощью вирусов стали менее выгодными для преступников.
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Эксперты дали объяснение буму телефонного мошенничества в РФ

Ореанда-Новости01:15

Эксперты рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

АБН01:06

Объяснен бум телефонного мошенничества в России

Lenta.ruвчера в 23:03

Эксперты объяснили «бум» телефонных мошенничеств в России

Хакасия-Информ00:33

Объяснен бум телефонного мошенничества в России

Мой Брянск00:03

Специалисты объяснили бум телефонного мошенничества в России

Дни2400:53

Эксперты рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Российская газетавчера в 23:00
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Политика

В Севастополе задержали украинскую шпионку

В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
BFM.ru 02:46
Футбол

Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»

Rostov gazeta вчера в 23:44
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК вчера в 18:34
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
Lenta.ru 03:01
Общество

В Мосгордуме сорван «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции

Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
Эхо Москвы 04:01
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Москва стала обладателем туристской премии World Travel Awards 2020

ТАСС вчера в 13:49
Энергетика

«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
РИА Новости 03:24
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Музыка

Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Известно, что Фадеев разорвал контакты с подопечными и попрощался со своими артистами.
Вечерний курьер вчера в 08:40
Экономика

Адыгея оказалась в лидерах по освоению бюджета на нацпроекты

Бюджет, заложенный на реализацию нацпроектов, в Адыгее освоен на 75,5% (2,9 млрд рублей в абсолютном значении).
REGNUM 03:41
Экономика

Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод

Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Деловая газета. Юг 02:04
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт вчера в 11:09
Общество

Маркировка духов и шин станет обязательной

Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Российская газета вчера в 16:01
Хоккей

Хоккеисты «Нью-Джерси» оценили игру Никиты Гусева в НХЛ

В четверг "Нью-Джерси" на выезде победил "Монреаль" со счетом 6:4, Гусев сделал три результативных передачи и был признан первой звездой игры.
РИА Новости 01:56
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери

Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Политика

Не явившегося на теледебаты Бориса Джонсона заменили ледяной фигурой

Британский телеканал Channel 4 во время теледебатов, посвященных изменениям климата, использовал ледяные фигуры вместо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, не явившихся в студию, сообщает Sky News.
Интерфакс вчера в 19:53
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Общество

В Кремле назвали внутренним делом Кипра лишение Дерипаски гражданства

В начале ноября Bloomberg сообщил, что власти Кипра лишат гражданства 26 иностранцев, которые получили его с помощью программы инвестиций в экономику страны.
Интерфакс 27 ноября в 04:37
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Технологии

Российские банки выявили новый вирус для хищения денег

Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью нового вируса, использующего уязвимости в приложениях операционной системы Android.
РИА Новости 02:44
Общество

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
РИА Новости 03:54
Общество

В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай

В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
RT на русском вчера в 23:15
Футбол

Россия догоняет Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

Сборная России по футболу, которая занимает седьмое место в рейтинге коэффициентов сократила отставание от Португалии, идущей следом по списку.
Мойка78 03:02
Экономика

Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Lenta.ru вчера в 03:41
Армия и оружие

Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
RT на русском вчера в 10:25
Экономика

У «Осколбанка» отозвали лицензию

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Осколбанка", зарегистрированного в Старом Осколе. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
Российская газета 01:40
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