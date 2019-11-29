Общество
Lenta.ruОбъяснен бум телефонного мошенничества в России
Телефонные мошенничества или вишинг распространились в России, так как фишинговые атаки и кражи средств с помощью вирусов стали менее выгодными для преступников.
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Политика
В Севастополе задержали украинскую шпионку
В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
Футбол
Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
Общество
В Мосгордуме сорван «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции
Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Энергетика
«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Музыка
Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Известно, что Фадеев разорвал контакты с подопечными и попрощался со своими артистами.
Экономика
Адыгея оказалась в лидерах по освоению бюджета на нацпроекты
Бюджет, заложенный на реализацию нацпроектов, в Адыгее освоен на 75,5% (2,9 млрд рублей в абсолютном значении).
Экономика
Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод
Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
Общество
Маркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Хоккей
Хоккеисты «Нью-Джерси» оценили игру Никиты Гусева в НХЛ
В четверг "Нью-Джерси" на выезде победил "Монреаль" со счетом 6:4, Гусев сделал три результативных передачи и был признан первой звездой игры.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Политика
Не явившегося на теледебаты Бориса Джонсона заменили ледяной фигурой
Британский телеканал Channel 4 во время теледебатов, посвященных изменениям климата, использовал ледяные фигуры вместо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, не явившихся в студию, сообщает Sky News.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Общество
В Кремле назвали внутренним делом Кипра лишение Дерипаски гражданства
В начале ноября Bloomberg сообщил, что власти Кипра лишат гражданства 26 иностранцев, которые получили его с помощью программы инвестиций в экономику страны.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Технологии
Российские банки выявили новый вирус для хищения денег
Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью нового вируса, использующего уязвимости в приложениях операционной системы Android.
Общество
Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого
Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
Общество
В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай
В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
Футбол
Россия догоняет Португалию в таблице коэффициентов УЕФА
Сборная России по футболу, которая занимает седьмое место в рейтинге коэффициентов сократила отставание от Португалии, идущей следом по списку.
Экономика
Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Армия и оружие
Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
Экономика
У «Осколбанка» отозвали лицензию
ЦБ РФ отозвал лицензию у "Осколбанка", зарегистрированного в Старом Осколе. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.