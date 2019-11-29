Телефонные мошенничества или вишинг распространились в России, так как фишинговые атаки и кражи средств с помощью вирусов стали менее выгодными для преступников.

Политика В Севастополе задержали украинскую шпионку В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.

Экономика Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Экономика Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.

Футбол Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.

Хоккей Хоккеисты «Нью-Джерси» оценили игру Никиты Гусева в НХЛ В четверг "Нью-Джерси" на выезде победил "Монреаль" со счетом 6:4, Гусев сделал три результативных передачи и был признан первой звездой игры.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.

Политика Не явившегося на теледебаты Бориса Джонсона заменили ледяной фигурой Британский телеканал Channel 4 во время теледебатов, посвященных изменениям климата, использовал ледяные фигуры вместо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, не явившихся в студию, сообщает Sky News.

Общество В Кремле назвали внутренним делом Кипра лишение Дерипаски гражданства В начале ноября Bloomberg сообщил, что власти Кипра лишат гражданства 26 иностранцев, которые получили его с помощью программы инвестиций в экономику страны.

Общество Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.

Футбол Россия догоняет Португалию в таблице коэффициентов УЕФА Сборная России по футболу, которая занимает седьмое место в рейтинге коэффициентов сократила отставание от Португалии, идущей следом по списку.

Экономика Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.