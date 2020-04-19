Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбъяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
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с чего всё началось

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом

Однако уровень смертности от коронавируса в стране сейчас невысок — 0,7–0,8%, и это на порядок ниже, чем наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса.
Известиявчера в 04:28

Подробнее о событии

Число жертв коронавируса во всем мире превысило 160 тыс. человек

Известия01:08

Названа причина низкой смертности от коронавируса в России

Московский Комсомолецвчера в 19:11

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 20:39

Врачи объяснили низкую смертность от коронавируса в России

РБКвчера в 20:38

Россиянам назвали причину низкой смертности от коронавируса в стране

URA.Ruвчера в 20:38

Вирусолог объяснил низкую летальность от COVID-19 в России

ТАССвчера в 23:15

Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса

РИА Новостивчера в 18:48
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Коммерсантъ вчера в 06:54
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Здоровье

В Подмосковье назвали зарплаты лечащих COVID-19 врачей

В Московской области врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут получать до 170 тыс. рублей в месяц во время пандемии.
Известия вчера в 16:37
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Здоровье

Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 вчера в 03:02
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Происшествия

Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
2,6K
Общество

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о российских тест-системах

Разработанные российским научным центром "Вектор" системы на выявление коронавируса во многом превосходят зарубежные аналоги, заявили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости вчера в 08:59
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Экономика

МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06
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Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
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Политика

Российский постпред осудил слова дипломата США об освобождении Вены

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил слова пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекки Росс, которая связала пожар в соборе Святого Стефана в Вене с освободительной операцией советских войск в апреле 1945 года.
Аргументы и Факты вчера в 10:31
Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
3,5K
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 23:53
Хоккей

Панарин рассказал о границах благотворительности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
1,2K
Политика

Путин поручил с 20 апреля готовить ежедневные прогнозы по коронавирусу

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить формирование краткосрочного прогноза по заболеваемости коронавирусом в России.
Московский Комсомолец вчера в 04:57
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Шоу-бизнес

Модель Эмили Ратаковски поделилась фото топлес во время самоизоляции

Актриса и предпринимательница поделилась откровенным фото топлес, звезда в настоящее время находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Актуальные Новости 17 апреля в 08:29
1
Экономика

США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса

Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:07
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный забрал детей у супруги Агаты Муцениеце

Павел Прилучный встретился со своими детьми, забрав их у Агаты Муцениеце.
Актуальные Новости вчера в 13:19
1
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес

48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» в своем микроблоге отреагировала на нападки в свой адрес.
Bimru.ru вчера в 09:18
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Футбол

Нойер прокомментировал ситуацию с продлением контракта

Голкипер мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал ситуацию с продлением контракта.
Газета.Ru вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

РБК вчера в 13:40
7
Кино

Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Evo-rus.com 16 апреля в 04:22
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Футбол

«Диарра, Это’О, Халк». Экс-директор «Анжи» Чистяков назвал топ-3 легионера в истории РПЛ

Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков поделился мнением об экс-полузащитнике клуба Лассана Диарра.
Sports.ru 00:48
Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
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Общество

В Приморье зафиксировано уже 80 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 19 апреля в крае за последние сутки обнаружено 13 новых случаев заражения, 20 жителей края ждут окончательного диагноза.
Primpress.ru 00:18
Общество

В Москве значительно возросла доля бессимптомных больных коронавирусом

В Москве доля инфицированных коронавирусом людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, возросла за неделю с 40 до 60%.
Известия вчера в 15:13
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Авто

GM-АвтоВАЗ получил новое название

Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы».
Тарантас Ньюс 16 апреля в 04:47
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Шоу-бизнес

Лена Миро высмеяла «худую и жилистую» фигуру Волочковой

Новый пост в своем блоге Миро сопроводила комментарием относительно фигуры балерины на ее свежей фотографии в социальной сети.
Слово и Дело 17 апреля в 03:07
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