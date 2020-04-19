Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбъяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
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с чего всё началось

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом

Однако уровень смертности от коронавируса в стране сейчас невысок — 0,7–0,8%, и это на порядок ниже, чем наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса.
Известия04:28

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Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Lenta.ru20:39

Врачи объяснили низкую смертность от коронавируса в России

РБК20:38

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

РИА Новости18:48

Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России

Известия19:35

Названа причина низкой смертности от коронавируса в России

ТК Звезда19:21

Названа причина низкой смертности от коронавируса в России

Московский Комсомолец19:11

Россиянам назвали причину низкой смертности от коронавируса в стране

URA.Ru20:38
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:10, Ашберн
Политика

Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:43
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Наталью Подольскую затравили за фото в бикини

Правда, в недавнем прямом эфире Подольская заявила, что Владимир редко заморачивается по поводу подарков, поэтому предпочитает вручать ей деньги.
StarHit.ru 08:00
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Технологии

Google планирует выпустить собственную дебетовую карту Google Pay Card

Американская компания Google собирается выпустить собственную дебетовую карту, которая, как планируется, станет конкурентом Apple Card.
РЕН ТВ 06:55
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Транспорт

В Москве автоматизируют контроль пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru 07:03
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
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Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM вчера в 16:52
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Политика

Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге

Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия 20:40
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Армия и оружие

Флагман ЧФ ракетный крейсер «Москва» отправится к побережью Сирии

Флагман Черноморского флота - гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва" войдет в состав постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.
Военное обозрение 05:55
Технологии

Оказалось, некоторые HDD Seagate и Western Digital используют SMR

Vevby.ru 15:27
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Армия и оружие

В США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты

Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая может уничтожать спутники на низкой околоземной орбите.
Znak.com 15 апреля в 20:41
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
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Наука

Ученые подсчитали реальное количество заразившихся коронавирусом

Группа исследователей из США установила, что реальное количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, может оказаться в десятки раз больше, чем следует из официальной статистики.
Актуальные Новости 01:13
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Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
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Космос

США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая

News.ru вчера в 14:33
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Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:56
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Экономика

Обвал гривны дестабилизирует украинскую экономику в ближайшем будущем

Украинские аналитики предположили, что украинская национальная валюта может потерять в стоимости уже в ближайшем будущем.
ФАН 12:10
Политика

Путин упростил правила пребывания иностранцев в России

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
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Общество

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
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Экономика

Почему инвесторам стоит отказаться от гособлигаций США – мнение Рэя Далио

Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, считает, что инвесторы поведут себя «сумасшедшим образом», если продолжат держать государственные облигации.
Financial One 16 апреля в 07:59
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
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Кино

Джеймс Ганн выложил список фильмов о путешествиях во времени

Не успели фолловеры Джеймса Ганна обсудить его список сиквелов, превзошедших оригиналы, как режиссер опубликовал в Twitter очередной топ — на этот раз он выбрал 16 «хороших фильмов о путешествиях во времени».
Кinomania 16 апреля в 12:26
Здоровье

В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом

Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 08:44
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Армия и оружие

Историк рассказал, как были найдены останки Гитлера

Останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашла советская военная контрразведка СМЕРШ в Берлине 5 мая 1945 года, было достоверно установлено, что это именно тело лидера нацистов, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.
РИА Новости 20:54
Экономика

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
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Наука

Российские ученые назвали потенциальные сверхпроводящие соединения

Исследователи из Сколтеха и МФТИ открыли новое химическое правило — они установили связь между положением элемента в Периодической таблице и его способностью к образованию высокотемпературного сверхпроводящего гидрида.
РИА Новости вчера в 10:19
Общество

В Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

РБК 13:40
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Политика

Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение

Мурманский вестник 08:27
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Происшествия

Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов

Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
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Футбол

Савин рассказал, как Сёмин предложил ему зарплату в 120 тысяч долларов в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин рассказал, как был близок к переходу в «Локомотив».
Metaratings 16:03
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