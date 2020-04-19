Однако уровень смертности от коронавируса в стране сейчас невысок — 0,7–0,8%, и это на порядок ниже, чем наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса.

с чего всё началось

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