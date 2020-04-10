Политика

Lenta.ruLenta.ruОбъяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала снос памятника советскому маршалу в Праге преступлением, пообещав ответ Москвы. Шойгу в свою очередь обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник Москве. В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории.
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с чего всё началось

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России памятник маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге.
РИА Новостивчера в 14:15

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СК возбудил дело из-за демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге

Известия03:27

СК РФ возбудил дело из-за демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге

Телеканал 360°03:10

Чехия отказалась передать России демонтированный памятник Коневу

REGNUM01:17

Чехия отказалась выдать России ответственного за снос памятника Коневу

News.ru02:34

СК России возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника Коневу в Праге

ТАСС03:04

СК возбудил дело из-за демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге

РИА Новости03:01

СК России возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника маршалу Коневу

ИА Красная Весна03:22
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Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

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Ведомости вчера в 12:06
Общество

В России упростили порядок регистрации безработных

«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.
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Происшествия

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За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 02:28
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80% россиян стали реже выходить на улицу из-за коронавируса

69% россиян стали реже видеть пожилых родственников. 80% - вовсе стали реже выходить на улицу.
Газета.Ru 01:22
Здоровье

Юристы врачей РКБ имени Куватова в Уфе готовят заявление в прокуратуру

Представители Минздрава заявляют, что ситуация находится под контролем. Однако с этим согласны далеко не все врачи.
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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Гаджеты

Новая версия Motorola Razr поступила в продажу

Motorola Razr оснащен основным дисплеем Flex View p-OLED с диагональю 6,2 дюйма с соотношением сторон 21:9 разрешением 2142 x 876 пикселей.
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Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Московский Комсомолец вчера в 07:17
Происшествия

Заболевший коронавирусом тюменец не был за границей

Всего в Тюменской области за период распространения новой коронавирусной инфекции было выявлено 19 заболевших.
АиФ Тюмень 03:02
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В России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Lenta.ru 03:22
Единоборства

Турнир UFC 249 отложен из-за коронавируса

Коммерсантъ 02:59
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СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

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Участники ОПЕК+ в мае-июне договорились снизить добычу нефти в общей сложности на десять млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласие со стороны Мексики.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество

37 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

В Москве за сутки 37 пациентов с коронавирусом выздоровели.
Известия 02:39
Здоровье

Минздрав назвал симптомы коронавируса

В Минздраве назвали основные и сопутствующие симптомы коронавируса.
Оka.fm вчера в 08:30
Общество

В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавируса

В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
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Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.
RT на русском 03:20
Энергетика

Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти

Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, если брать за основу апрельские уровни.
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Технологии

В Google Stadia сделали бесплатную подписку на два месяца

Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
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Общество

В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Москва, 10 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Введённые из-за распространения коронавируса ограничения смягчили в 56 из 85 российских регионов, следует из подписанных в субъектах РФ нормативно-правовых актов.
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса

5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Lenta.ru 08 апреля в 09:48
Общество

Пик коронавируса в России спрогнозировала Скворцова

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, заболеваемость коронавирусной инфекцией в нашей стране может выйти на пиковое плато примерно через две недели, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 08 апреля в 00:56
Общество

В Крыму подтвердили два новых случая коронавируса

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REGNUM 03:15
Здоровье

Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 311

Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 311, с 1,892 тысячи до 2,203 тысячи, за все время умерли 69 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
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Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

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SamRU.ru вчера в 07:25
Общество

Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса

Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
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Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
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