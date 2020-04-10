Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России памятник маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге.

с чего всё началось

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала снос памятника советскому маршалу в Праге преступлением, пообещав ответ Москвы. Шойгу в свою очередь обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник Москве. В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории.

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