Политика
Lenta.ruОбъяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Представитель российского МИД Мария Захарова назвала снос памятника советскому маршалу в Праге преступлением, пообещав ответ Москвы. Шойгу в свою очередь обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник Москве. В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории.
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с чего всё началось
Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России памятник маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге.РИА Новостивчера в 14:15
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Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
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