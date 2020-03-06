Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.

с чего всё началось

А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует — то это другой вопрос.

Ранее в пятницу сообщалось, что запрет на владение недвижимостью за рубежом не был включен в проект поправок к Основному закону. В Администрации президента объяснили решение тем, что это вынудило бы парламентариев и чиновников отказаться от своего имущества или уйти со своих постов.

Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников

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