Политика

Lenta.ruLenta.ruОбъяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников

Ранее в пятницу сообщалось, что запрет на владение недвижимостью за рубежом не был включен в проект поправок к Основному закону. В Администрации президента объяснили решение тем, что это вынудило бы парламентариев и чиновников отказаться от своего имущества или уйти со своих постов.
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Павел Крашенинников
А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует — то это другой вопрос.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:44
с чего всё началось

Запрет недвижимости за рубежом в Конституции не прописали из-за чиновников и депутатов

Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.
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