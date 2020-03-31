Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОбъяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
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«Вирус мутирует»: врач объяснила, почему COVID-19 стал выбирать молодых

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что большинство новых зараженных — молодые люди от 18 до 40 лет. О том, почему болезнь стала «предпочитать» молодых пенсионерам, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова.
Вечерняя Москвавчера в 10:34

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Вирусолог объяснила причины растущего числа молодых людей, заболевших коронавирусом

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:20

Объяснен рост зараженных коронавирусом среди молодежи

Рамблер02:06

Вирусолог объяснила распространение коронавируса среди молодых людей

РИА Новостивчера в 21:21

Врач объяснила распространение коронавируса среди молодых людей

Москва 2403:22

Вирусолог объяснила, почему коронавирусом все чаще заражаются молодые

Znak.comвчера в 13:22

Коронавирусом все чаще заражаются люди младше 40 лет

Вести Подмосковьявчера в 11:51

«Вирус мутирует»: врач объяснила, почему COVID-19 стал выбирать молодых

Вечерняя Москвавчера в 10:34
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Общество

Экс-глава службы безопасности ЮКОСа снова попросил о помиловании

ИА Красная Весна вчера в 15:55
Политика

Украинцы поставили бывшую империю на грань голода

В Великобритании из-за коронавируса может начать не хватать еды.
РИА Новости 01:00
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Происшествия

В Красноярском крае один человек погиб при пожаре в жилом доме

В городе Зеленогорске в Красноярском крае произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.
РБК вчера в 21:44
Политика

Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Газета.Ru 03:41
Происшествия

Опубликованы новые данные по коронавирусу в Калуге

Утром во вторник, 31 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в нашем регионе.
Калужский перекресток 03:20
Общество

Захарова заявила о предвзятости к гражданам РФ за рубежом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова через соцсеть Facebook поделилась с читателями историей одной состоятельной пары, чьи дети проживают в Лондоне.
iReactor 29 марта в 08:45
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей 28 марта в 07:19
Общество

Швеция пошла «своим путем» в условиях пандемии коронавируса

По данным Университета Джона Хопкинса, в Швеции выявлено уже 3069 заболевших коронавирусом, 105 пациентов скончались.
Российская газета 29 марта в 07:06
Здоровье

Коронавирус в Ивановской области продолжает наступать

По официальным данным, на сегодняшний день число заболевших в городе Иваново и Ивановской области достигло 9 человек.
SMINEWS в Иванове вчера в 05:45
Общество

Волхов закрывается на въезд-выезд с 31 марта

Город Волхов с 9 утра 31 марта закрывается на въезд и выезд.
Online47.ru вчера в 17:10
Общество

Более 200 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики

Более 200 тыс. человек из-за подозрения на коронавирус находятся под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
RT на русском 02:45
Общество

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Lenta.ru 03:30
Кино

Тимур Бекмамбетов запускает проект, посвященный карантину

Новый проект студии "Базелевс" Тимура Бекмамбетова покажет мир во время пандемии и вынужденной самоизоляции через экраны смартфонов и ноутбуков - в формате Screenlife, а идеи для него соберут через конкурс.
Российская газета 03:53
Спорт

Mount & Blade II: Bannerlord вышла в ранний доступ со скидкой до 20%

Игромания.ру вчера в 06:14
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости вчера в 13:15
Общество

В МЧС предупредили, что метель в Москве продлится до вечера вторника

Интерфакс вчера в 13:55
Происшествия

На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу

В Краснодарском крае на сегодняшний день привлекли к административной ответственности за нарушения карантинного режима из-за угрозы распространения коронавируса 40 человек.
Российская газета вчера в 09:41
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

Трафик иностранных ресурсов могут ограничить

В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
Коммерсантъ 01:30
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Гаджеты

Honor представил бюджетный смартфон Honor 9A

ToDay News Ufa вчера в 15:02
Армия и оружие

Первый американский военный умер от коронавируса

Умер военный США, инфицированный коронавирусом. Об этом 30 марта сообщил шеф Пентагона Марк Эспер.
Известия вчера в 21:56
Здоровье

Обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

Ожирение и коронавирусная инфекция могут быть тесно связаны между собой.
ToDay News Ufa 01:31
Энергетика

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
РБК вчера в 15:53
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
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