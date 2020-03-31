Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что большинство новых зараженных — молодые люди от 18 до 40 лет. О том, почему болезнь стала «предпочитать» молодых пенсионерам, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова.

с чего всё началось

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.

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