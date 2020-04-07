Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбъяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом

Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом. Он произошел, поскольку неделю назад некоторые граждане выехали на природу в окружении других людей вместо самоизоляции.
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В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с COVID-19

РИА Новости19:13

В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом

РБК21:54

Минздрав объяснил увеличение числа молодых пациентов с коронавирусом

Вечерняя Москва20:54

В Минздраве объяснили рост числа молодежи с COVID-19

Москва 2422:25

Эксперт объяснила, с чем связан рост числа молодых пациентов с коронавирусом

ТАСС18:40

В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом

URA.Ru18:39

Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом

Lenta.ru17:50
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Происшествия

Несколько десятков случаев COVID-19 подтверждено в Красноярском крае

Красноярск, 7 апреля 2020, 05:41 — REGNUM В Красноярском крае на утро 7 апреля зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции (плюс три за сутки).
REGNUM 22:41
Футбол

39-летний Рыжиков заявил о желании поиграть в Европе

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о желании поиграть в Европе.
Нева Спорт 15:22
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
Здоровье

В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Известия 22:34
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Общество

Виктор Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разместил видеообращение к жителям региона в своем Instagram-аккаунте.
АМИТЕЛ 14:30
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Здоровье

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru 21:11
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru 12:55
Шоу-бизнес

Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой за слова о пластике

Интересно, что вскоре Виктория таки извинилась перед Шишковой, признав, что высказывалась слишком дерзко.
Bimru.ru вчера в 04:24
Наука

Вещество для вакцины от коронавируса нашли в морских губках

Российские ученые вместе с немецкими коллегами обнаружили, что морские губки вырабатывают биологически активные вещества, которые можно использовать для борьбы с целым рядом инфекций, в том числе COVID-19.
РИА Новости 11:48
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Гаджеты

Xiaomi обновила Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10

Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
3DNews 14:40
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru 04:03
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 21:58
Экономика

Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Ведомости 10:41
Здоровье

«Инвитро» передумала брать тесты на коронавирус из-за риска для пациентов

Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, говорится в ее сообщении, поступившем в РБК.
РБК 22:59
Единоборства

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

RT на русском 16:19
Музыка

Маленькая участница «Голоса» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Газета.Ru 10:01
Происшествия

Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов

В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Lenta.ru 16:52
Общество

В Китае диагностировали коронавирус у 20 человек, приехавших из Москвы

Власти провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, которая граничит с Россией, выявили за минувшие сутки 20 новых случаев коронавируса.
URA.Ru 01:20
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Общество

Тестирования на коронавирус на дому начинает проводить Роспотребнадзор

Процедура проводится Центром молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). Она проводится практически бесконтактно.
Live24 01:04
Общество

Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки

Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки. Об этом сообщает МЧС, передает РИА Новости.
Lenta.ru 22:30
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

Система электронных пропусков будет введена в Приморье в рамках борьбы с распространением коронавируса во вторник 7 апреля.
ТАСС 01:19
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22:33
Энергетика

Reuters раскрыл условия для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти

Участники ОПЕК+ должный прийти к согласию и договориться об уменьшении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.
Газета.Ru 20:47
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
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