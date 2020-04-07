Коронавирус
Lenta.ruОбъяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом
Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом. Он произошел, поскольку неделю назад некоторые граждане выехали на природу в окружении других людей вместо самоизоляции.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 23:17, Ашберн
Происшествия
Несколько десятков случаев COVID-19 подтверждено в Красноярском крае
Красноярск, 7 апреля 2020, 05:41 — REGNUM В Красноярском крае на утро 7 апреля зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции (плюс три за сутки).
Футбол
39-летний Рыжиков заявил о желании поиграть в Европе
Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о желании поиграть в Европе.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Здоровье
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Общество
Виктор Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разместил видеообращение к жителям региона в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Шоу-бизнес
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой за слова о пластике
Интересно, что вскоре Виктория таки извинилась перед Шишковой, признав, что высказывалась слишком дерзко.
Наука
Вещество для вакцины от коронавируса нашли в морских губках
Российские ученые вместе с немецкими коллегами обнаружили, что морские губки вырабатывают биологически активные вещества, которые можно использовать для борьбы с целым рядом инфекций, в том числе COVID-19.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Гаджеты
Xiaomi обновила Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10
Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Здоровье
«Инвитро» передумала брать тесты на коронавирус из-за риска для пациентов
Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, говорится в ее сообщении, поступившем в РБК.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Общество
В Китае диагностировали коронавирус у 20 человек, приехавших из Москвы
Власти провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, которая граничит с Россией, выявили за минувшие сутки 20 новых случаев коронавируса.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
Тестирования на коронавирус на дому начинает проводить Роспотребнадзор
Процедура проводится Центром молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). Она проводится практически бесконтактно.
Общество
Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки
Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки. Об этом сообщает МЧС, передает РИА Новости.
Общество
В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля
Система электронных пропусков будет введена в Приморье в рамках борьбы с распространением коронавируса во вторник 7 апреля.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса
Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Reuters раскрыл условия для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти
Участники ОПЕК+ должный прийти к согласию и договориться об уменьшении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.