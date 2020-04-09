В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.

с чего всё началось

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