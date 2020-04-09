Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбъяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
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с чего всё началось

В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.
РИА Новости16:21

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Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Lenta.ru20:22

В Минздраве назвали причины роста числа заражённых коронавирусом россиян

Life.ru18:54

В Минздраве объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом в России

URA.Ru17:24

В Минздраве назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в России

Газета.Ru17:34

В Минздраве объяснили рост случаев заражений коронавирусом в РФ

Национальная служба новостей17:03

В Минздраве РФ связали рост числа зараженных COVID-19 с выездом на шашлыки во время выходных

Реальное время16:52

В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

РИА Новости16:21
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

Вирусолог нашел ответ для Путина на вопрос о сокращении нерабочих дней

На вопрос президента России о возможности сокращения нерабочих дней ответил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.
Smolnarod.ru вчера в 17:01
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

Ведомости 15:27
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ 11:47
Общество

В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 14:14
Общество

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт с россиянами

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт компании Аэрофлот с россиянами, которые решили вернуться на родину, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ 05:41
Общество

Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен

Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.
Газета.Ru 20:44
Единоборства

Дмитрий Бивол: Я готов к бою с Канело во втором среднем весе

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол вновь заявил о своем желании и готовности провести поединок против Сауля «Канело» Альвареса во втором среднем весе.
Allboxing.ru 06:33
Энергетика

WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
РБК 21:19
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости 08:57
Общество

Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы, где ранее COVID-19 не фиксировался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
РИА Новости 22:10
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Происшествия

Рауля Арашукова обвинили по полной программе

Коммерсантъ 14:08
Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения легких

Газета.Ru 13:24
Происшествия

Попавший на видео с издевательствами над заключенным сотрудник ФСИН получил должность в Новосибирске

Издание НГС24 утверждает, что сотрудник, угрожающий заключенному — это начальник отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю в ИК-17 Сергей Слепцов.
Тайга.инфо 09:08
Общество

Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

В качестве дополнительной меры поддержки Владимир Путин предложил распространить отсрочку по выплате этих взносов продолжительностью в шесть месяцев.
МОЁ! Оnline Воронеж 10:22
Общество

Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля

Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Известия 11:03
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 14:43
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Общество

Израиль приостановил передачу прав России на Александровское подворье

Иеруасалимский окружной суд установил временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем.
Известия 07:17
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Армия и оружие

Шойгу поручил увеличить количество мест на госпитальном судне «Иртыш»

Число мест на госпитальном судне "Иртыш" будет увеличено, чтобы снять нагрузку с больниц Минобороны на Дальнем Востоке на фоне COVID-19.
Народные новости вчера в 07:20
Общество

В МЧС рассказали, как уберечься от коронавируса при походе в магазин

В МЧС дали несколько советов, как снизить риск заражения коронавирусом при посещении продуктового магазина, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:59
Общество

Путин подписал указ о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми

Соцпособия россиянам продлят автоматически из-за коронавируса Как сообщает пресс-служба президента, глава государства распорядился произвести выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим в России и имеющим право на меры поддержки по стороны государства при условии, что это право у них возникло до 1 июля 2020 года.
Национальная служба новостей вчера в 12:51
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе возможность вернуть Крым Украине

Бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в журнале NPR предложили использовать пандемию коронавируса для давления на Россию по вопросу возвращения Крыма Украине.
Вести Подмосковья 02:29
Политика

Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.
Известия 20:09
Общество

ОП разработала рекомендации, как отличить фейки о коронавирусе в сети

Разработкой рекомендаций занималась рабочая группа ОП РФ по защите прав пользователей интернета совместно с экспертами ФЗНЦ, презентация имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:31
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС 19:15
Игры

В новом трейлере Streets of Rage 4 показали «пиксельных» персонажей

Компания DotEmu сообщила о том, что в Streets of Rage 4 будет в общей сложности 12 дополнительных персонажей из прошлых частей серии.
Городской портал Новый Нижний 17:00
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