Коронавирус
Lenta.ruОбъяснен рост числа зараженных коронавирусом в России
Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
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с чего всё началось
В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.РИА Новости16:21
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Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Вирусолог нашел ответ для Путина на вопрос о сокращении нерабочих дней
На вопрос президента России о возможности сокращения нерабочих дней ответил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Общество
В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт с россиянами
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт компании Аэрофлот с россиянами, которые решили вернуться на родину, сообщает РБК.
Общество
Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен
Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.
Единоборства
Дмитрий Бивол: Я готов к бою с Канело во втором среднем весе
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол вновь заявил о своем желании и готовности провести поединок против Сауля «Канело» Альвареса во втором среднем весе.
Энергетика
WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд
Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Общество
Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы
Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы, где ранее COVID-19 не фиксировался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
Рауля Арашукова обвинили по полной программе
Наука
Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Происшествия
Попавший на видео с издевательствами над заключенным сотрудник ФСИН получил должность в Новосибирске
Издание НГС24 утверждает, что сотрудник, угрожающий заключенному — это начальник отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю в ИК-17 Сергей Слепцов.
Общество
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
В качестве дополнительной меры поддержки Владимир Путин предложил распространить отсрочку по выплате этих взносов продолжительностью в шесть месяцев.
Общество
Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля
Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Общество
Израиль приостановил передачу прав России на Александровское подворье
Иеруасалимский окружной суд установил временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Армия и оружие
Шойгу поручил увеличить количество мест на госпитальном судне «Иртыш»
Число мест на госпитальном судне "Иртыш" будет увеличено, чтобы снять нагрузку с больниц Минобороны на Дальнем Востоке на фоне COVID-19.
Общество
В МЧС рассказали, как уберечься от коронавируса при походе в магазин
В МЧС дали несколько советов, как снизить риск заражения коронавирусом при посещении продуктового магазина, передает РИА Новости.
Общество
Путин подписал указ о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми
Соцпособия россиянам продлят автоматически из-за коронавируса Как сообщает пресс-служба президента, глава государства распорядился произвести выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим в России и имеющим право на меры поддержки по стороны государства при условии, что это право у них возникло до 1 июля 2020 года.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе возможность вернуть Крым Украине
Бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в журнале NPR предложили использовать пандемию коронавируса для давления на Россию по вопросу возвращения Крыма Украине.
Политика
Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.
Общество
ОП разработала рекомендации, как отличить фейки о коронавирусе в сети
Разработкой рекомендаций занималась рабочая группа ОП РФ по защите прав пользователей интернета совместно с экспертами ФЗНЦ, презентация имеется в распоряжении РИА Новости.
Общество
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
Игры
В новом трейлере Streets of Rage 4 показали «пиксельных» персонажей
Компания DotEmu сообщила о том, что в Streets of Rage 4 будет в общей сложности 12 дополнительных персонажей из прошлых частей серии.