Коронавирус
Lenta.ruОбъяснен рост числа зараженных коронавирусом в России
Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
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В Минздраве объяснили рост случаев заражений коронавирусом в РФ
Национальная служба новостейвчера в 17:03
В Минздраве РФ связали рост числа зараженных COVID-19 с выездом на шашлыки во время выходных
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Общество
Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически
Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
Общество
Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы
Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы, где ранее COVID-19 не фиксировался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
Здоровье
Коронавирус переформатировал работу медиков Челябинской области
Челябинск, 9 апреля 2020, 06:25 — REGNUM В Челябинской области переформатирована работа медицинских учреждений.
Наука
В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов
Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
Экономика
Трубная металлургическая компания уйдет с Лондонской биржи
Крупнейший в России производитель труб для нефтегазовой промышлености – Трубная металлургическая компания (ТМК) выкупит свои акции с рынка и откажется от листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE).
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Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»
Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
Космос
Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве
Футбол
Сульшер попытается извлечь выгоду от пандемии коронавируса
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер попытается извлечь выгоду от пандемии коронавирусной инфекции во время летнего трансферного окна.
Политика
Александр Бурков: «Мы будем поэтапно разрешать предприятиям разных сфер запускаться в работу»
На сегодняшний день в Омской области разрешено работать только предприятиям жизнеобеспечения, с непрерывным технологическим циклом и системообразующим предприятиям.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Политика
Власти Украины изменили условия карантина
Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Здоровье
Губернатор Алтайского края запретил плановую госпитализацию больных
Согласно внесенным поправкам, в Алтайском крае временно запрещена плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения стационарного типа.
Авто
КамАЗ объявил, когда появится премиальный тягач
"Российской газете" удалось у представителя пресс-службы КамАЗа выяснить, когда запустят продажи тягача премиального сегмента.
Происшествия
Кузбасский суд обязал поместить младенца без коронавируса в больницу
Суд удовлетворил иск [Роспотребнадзора], помещают в инфекционное отделение.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Технологии
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Здоровье
Минздрав призвал россиян не обращаться к врачу, если нет угрозы жизни
В ведомстве отметили, что россиянам следует перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме, если нет серьезной угрозы, в связи с распространением коронавируса и оказанием помощи больным этой инфекцией.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Транспорт
Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы
Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».