Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбъяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
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Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Lenta.ruвчера в 20:22

В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

РИА Новостивчера в 16:21

В Минздраве назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в России

Газета.Ruвчера в 17:34

В Минздраве объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом в России

URA.Ruвчера в 17:24

В Минздраве объяснили рост случаев заражений коронавирусом в РФ

Национальная служба новостейвчера в 17:03

В Минздраве РФ связали рост числа зараженных COVID-19 с выездом на шашлыки во время выходных

Реальное времявчера в 16:52

В Минздраве назвали причины роста числа заражённых коронавирусом россиян

Life.ruвчера в 18:54
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Общество

Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически

Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
Российская газета вчера в 09:33
Общество

Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы, где ранее COVID-19 не фиксировался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
РИА Новости вчера в 22:10
Здоровье

Коронавирус переформатировал работу медиков Челябинской области

Челябинск, 9 апреля 2020, 06:25 — REGNUM В Челябинской области переформатирована работа медицинских учреждений.
REGNUM вчера в 23:25
Наука

В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов

Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
REGNUM вчера в 16:16
Экономика

Трубная металлургическая компания уйдет с Лондонской биржи

Крупнейший в России производитель труб для нефтегазовой промышлености – Трубная металлургическая компания (ТМК) выкупит свои акции с рынка и откажется от листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Ведомости вчера в 12:02
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM вчера в 05:56
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука вчера в 12:38
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве

Lenta.ru вчера в 18:41
Футбол

Сульшер попытается извлечь выгоду от пандемии коронавируса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер попытается извлечь выгоду от пандемии коронавирусной инфекции во время летнего трансферного окна.
Газета.Ru вчера в 23:47
Политика

Александр Бурков: «Мы будем поэтапно разрешать предприятиям разных сфер запускаться в работу»

На сегодняшний день в Омской области разрешено работать только предприятиям жизнеобеспечения, с непрерывным технологическим циклом и системообразующим предприятиям.
Om1.ru вчера в 22:30
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 07 апреля в 06:07
Политика

Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
ИА Красная Весна вчера в 16:48
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском вчера в 11:13
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Здоровье

Губернатор Алтайского края запретил плановую госпитализацию больных

Согласно внесенным поправкам, в Алтайском крае временно запрещена плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения стационарного типа.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Авто

КамАЗ объявил, когда появится премиальный тягач

"Российской газете" удалось у представителя пресс-службы КамАЗа выяснить, когда запустят продажи тягача премиального сегмента.
SpeedMe вчера в 12:52
Происшествия

Кузбасский суд обязал поместить младенца без коронавируса в больницу

Суд удовлетворил иск [Роспотребнадзора], помещают в инфекционное отделение.
ВашГород.ру вчера в 22:50
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон

ЭндлессГеймОвер вчера в 03:16
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ 07 апреля в 10:21
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Технологии

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 21:41
Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости вчера в 16:34
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости вчера в 14:59
Здоровье

Минздрав призвал россиян не обращаться к врачу, если нет угрозы жизни

В ведомстве отметили, что россиянам следует перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме, если нет серьезной угрозы, в связи с распространением коронавируса и оказанием помощи больным этой инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 05:27
Общество

Врачи России и Италии начали прием в полевом госпитале в Бергамо

РБК вчера в 03:26
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Транспорт

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».
Коммерсантъ вчера в 15:14
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