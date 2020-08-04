Экономика
Lenta.ruОбъяснен успех отказа Швеции от карантина
Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты. Борг уверен, что Швеция окажется в числе европейских стран, у которых падение ВВП за квартал будет наименее значительным.
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Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Evo-rus.com 09:24
Политика
Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Политика
Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии
В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Lenta.ru 10:06
Экономика
Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Россия нарастила производство золота в первую половину 2020 года.
Газета.Ru 10:03
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Игры
Microsoft запустит сервис xCloud 15 сентября
Компания Microsoft анонсировала дату запуска облачного сервиса xCloud для пользователей игровой консоли Xbox.
Деловое.ТВ 10:07
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Политика
США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Общество
На Украине готовят большую распродажу тюрем
На Украине готовятся к большой распродаже тюрем. Мероприятие стартует в четверг, 6 августа.
Общественная служба новостей 10:21
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном
Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
Авто
АвтоВАЗ назвал в России скидки на автомобили Lada в августе
Автоновости дня вчера в 07:20
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки вирусных сообщений
Пресс-служба WhatsApp сообщила о новой функции в своем мессенджере, которую будут поддерживать версии для ПК и мобильных устройств Речь идет о встроенном интернет-поиске правдивого контента, который содержится в пересылаемых сообщениях.
Деловое.ТВ 09:30
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Культура
Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров
Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска.
РИА Новости 06:32
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами
Актер Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц.
Lenta.ru 08:14
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса – достигнутые немецким здравоохранением успехи могут быть "растрачены", считают врачи.
Газета.Ru 07:38
Политика
МИД РФ считает безосновательным задержание россиян в Белоруссии
Акцент был сделан на недавнем задержании в Белоруссии 33 граждан России "С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами", - сообщили в МИД.
RuNews24.ru вчера в 11:20
Футбол
Ловрен будет выступать в «Зените» под шестым номером
Честный рейтинг букмекеров вчера в 09:55
Экономика
Дерипаска заявил, что США «пытаются отжать» «ГАЗ» у акционеров из РФ
Действия американских властей в отношении группы "ГАЗ", очередную отсрочку санкций против которой обусловили дистанцированием от Олега Дерипаски, преследуют цель "отжать" бизнес у российских акционеров, считает российский бизнесмен.
Интерфакс 10:05
Армия и оружие
Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу
Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
REGNUM 08:48