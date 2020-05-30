Армия и оружие
Lenta.ruОбъяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис
Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне.
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