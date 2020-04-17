Экономика
Lenta.ruОбъяснена неизбежность падения цен на жилье в Москве
Аналитики не ждут прямого снижения стоимости жилья, но отмечают неизбежность урезания ценников. По их прогнозам, компании будут вводить скидки, их размер составит 8-10 процентов. На сегодняшний день средний дисконт в новостройках Москвы и области — 6 процентов, подсчитали в ЦИАН.
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Политика
Путин высказался по ситуации с коронавирусом в России
Еще очень многое необходимо сделать по всей стране в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, сказал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 09:00
Общество
В Липецкой области ввели пропускной режим
Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Энергетика
Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней
Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Здоровье
Число россиян, болеющих бессимптомно, резко возросло
Положительный факт — удельный вес заболеваемости пневмониями в России не растет, удельный вес ОРВИ среди выявляемых заболеваний снижается, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вести.Ru 08:21
Космос
Рядом с Солнцем находится странный черный треугольный объект
Странный черный треугольный объект был обнаружен вблизи Солнца.
HotGeo 14 апреля в 15:18
Политика
Путин обсудил с Макроном коронавирус
Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с распространением коронавируса в мире.
Lenta.ru 08:32
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Авто
Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая
Компания Toyota объявила о «заморозке» текущих цен на все автомобили Toyota и Lexus до конца мая 2020 года.
Автоновости дня вчера в 01:32
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 07:24
Здоровье
Врач рассказала, как не «принести» коронавирус с улицы в квартиру
Соблюдение мер предосторожности и несложных правил гигиены после похода на улицу поможет минимизировать риск заражения коронавирусом и проникновения инфекции в дом, заявила порталу Mosregtoday.ru заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина.
РИА Новости 08:30
Политика
Путин поручил губернаторам Коми и Владимирской области отчитаться по коронавирусу
Во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом. Губернаторы этих регионов должны отчитаться.
Известия 09:01
Культура
«Коммунисты России» требуют запретить «антисоветский сериал»
REGNUM 15 апреля в 13:24
Недвижимость
Программу льготной ипотеки под 6,5% запустят в России
«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых», — сказал российский лидер.
REGNUM 01:15
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Происшествия
Суд в Москве не стал принудительно госпитализировать пенсионерку, задержанную у дома
ТАСС 07:18
Кино
Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
ИА InterMedia 06:42
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Происшествия
Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области
В Саратовской области скончался четвертый пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Саратов 24 08:37
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Футбол
«Тоттенхэм» просит уволенного Почеттино принять понижение зарплаты
Букмекеры принимают ставки на новый клуб Почеттино Почеттино может сменить Зидана на посту главного тренера "Реала" Профсоюз игроков отказал АПЛ в вопросе понижения зарплат из-за пандемии коронавируса Клубы АПЛ попросят игроков пойти на понижение зарплаты до 50% Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
Metaratings 06:44
Политика
Трамп приступает к снятию санитарных ограничений в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:49
Политика
Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны
Москва, 17 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 08:55
Футбол
«Зенит» может вернуть игрокам часть денег после возобновления сезона или в случае чемпионства (Сергей Егоров)
Опираясь на примеры «Зенита», «Локо» и «Спартака» (самых богатых клубов), начинается давление на другие клубы с целью убедить подвинуться.
Sports.ru 08:34
Политика
ДНР и Украина провели обмен пленными
ДНР и Украина провели первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами.
Евразия Daily вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции
Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала ролики в Instagram как многих известных личностей, так и простых россиян, заскучавших в период самоизоляции из-за коронавируса.
Росбалт 07:33