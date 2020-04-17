Аналитики не ждут прямого снижения стоимости жилья, но отмечают неизбежность урезания ценников. По их прогнозам, компании будут вводить скидки, их размер составит 8-10 процентов. На сегодняшний день средний дисконт в новостройках Москвы и области — 6 процентов, подсчитали в ЦИАН.

Объяснена неизбежность падения цен на жилье в Москве

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