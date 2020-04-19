Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПрофессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
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с чего всё началось

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом

Однако уровень смертности от коронавируса в стране сейчас невысок — 0,7–0,8%, и это на порядок ниже, чем наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса.
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В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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Путин: ситуация с коронавирусом находится под полным контролем

Ситуация в России с пандемией вируса COVID-19 находится под контролем властей, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой.
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Красноярском крае

В результате пожара в доме в Красноярском крае погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональную службу МЧС.
Известия вчера в 23:18
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Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

Невские Новости вчера в 20:30
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
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Космос

Орбиту МКС скорректировали перед пуском ракеты Победы

Вести.Ru 05:15
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Общество

В Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
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Общество

Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса

Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
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Хоккей

Агент Даниса Зарипова рассказал о ходе переговоров с «Ак Барсом»

Хоккейный агент Юрий Николаев рассказал о ходе переговоров с казанским "Ак Барсом" о продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым.
Реальное время вчера в 11:31
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Общество

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%

Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
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Армия и оружие

В России разрабатывают новый лёгкий фронтовой истребитель

Ранее РСК «МиГ» разместила на портале госзакупок заказа на исследование «Аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы» со сравнением с зарубежными аналогами.
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
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Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении Муцениеце

РИА Новости 05:35
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Авто

Названы 5 ошибок автоинженеров, за которые дорого платит покупатель

SpeedMe вчера в 04:46
Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
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Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
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Общество

В России впервые выявлено более 6000 больных коронавирусом за сутки

За сутки в России зарегистрировано 6060 новых случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:59
Общество

Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус

В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио вчера в 06:37
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Общество

За сутки в Белгородской области коронавирус нашли у девяти человек

По данным федерального штаба, по состоянию на 19 апреля в Белгородской области зарегистрировано девять новых заражённых коронавирусом.
Бел.Ру 04:00
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Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
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Происшествия

Первые два человека с коронавирусом скончались в Красноярском крае

В Красноярском крае впервые зарегистрировали двух умерших после заражения коронавирусом.
Газета.Ru 01:12
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Происшествия

В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга

Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
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Политика

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:22
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Шоу-бизнес

Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару

Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews 17 апреля в 14:15
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