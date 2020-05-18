Коронавирус
РИА НовостиОбъяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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"В три-четыре раза меньше [смертность], мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде, которое было показано в понедельник на телеканале "Россия-24".ТАСС07:13
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