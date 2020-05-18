Коронавирус
РИА НовостиОбъяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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В России смертность ниже в 3-4 раза, мы находимся в конце списка по смертности, потому что популяционный иммунитет у граждан России выше, чем у европейских или американских жителей.
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