В России смертность ниже в 3-4 раза, мы находимся в конце списка по смертности, потому что популяционный иммунитет у граждан России выше, чем у европейских или американских жителей.

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

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