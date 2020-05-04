с чего всё началось

Специалист отметила, что под смертностью подразумевают соотношение числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. По словам Малинниковой, в России этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек, причем эта цифра растет медленнее, чем во многих европейских государствах.

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

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