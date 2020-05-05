Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОбъяснена низкая смертность в России от коронавируса

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
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Низкие показатели смертности от коронавируса в России объясняются ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин сайту стопкоронавирус.рф
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Василий Геннадьевич Акимкин
Российский учёный
Российский учёный-эпидемиолог. Академик РАН, член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор. Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, заведующий кафедрой дезинфектологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Главный государственный санитарный врач Министерства обороны Российской Федерации.
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