с чего всё началось

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.

Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Политика Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян. 6

Политика Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

Здоровье В Калининградской области более 300 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса. 6,4K

Происшествия В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга. 288

Здоровье Томенко попросил безвозмездной поддержки для алтайских санаториев Губернатор предложил выдавать кредиты по минимальной или нулевой ставке Глава Алтайского края Виктор Томенко в ходе заседания рабочей группы Госсовета России попросил российские власти расширить меры поддержки санаторным организациям, которые вынуждены простаивать уже второй месяц из-за пандемии коронавируса. 4

Политика Тимошенко официально стала долларовым миллионером Руководитель украинского объединения и парламентской фракции "Баткивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером. 128

Шоу-бизнес Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он. 3

Технологии NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников. 69

Авто АвтоВАЗ перестал отгружать автомобили Lada Vesta дилерам Пресс-служба «АвтоВАЗа», в свою очередь, комментировать ситуацию не стала, сославшись на «внутреннюю информацию» компании и то, что «автомобили есть у дилеров, и их можно купить онлайн». 11

Общество В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 194

Общество Мантуров рассказал о ситуации с производством масок в России Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские предприятия справились с наращиванием производства медицинских масок за два месяца. 6

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,4K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 1K

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила об увольнении по собственному желанию главврача горболинцы номер 1, которая была закрыта на карантин из-за массового заражения едперсонала коронавирусом COVID-19. 24