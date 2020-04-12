Коронавирус
Lenta.ruОбъяснена опасность коронавируса для курильщиков
Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков. По его словам, все, кто курят минимум пять-шесть лет, имеют хронический бронхит, при наличии которого риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.
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с чего всё началось
Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит.Радио Sputnikвчера в 19:00
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RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
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Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
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Общество
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Из Митино (район на северо-западе Москвы Ред.) повезли пациента в больницу в подмосковные Химки.
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РИА Новости вчера в 17:54
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Общество
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Авто
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Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России
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РБК вчера в 19:52
Авто
Появились фото обновлённого Toyota Fortuner
На днях появились очередные шпионские фотографии, дающие представление о внешности обновленного внедорожника Toyota Fortuner.
Автоновости дня 10 апреля в 07:36
Происшествия
Один заключенный погиб во время беспорядков в иркутской колонии
При разборе завалов после пожара в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области спасатели обнаружили тело погибшего заключенного.
Ведомости вчера в 07:37
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
Авто
Dongfeng наладит сборку кроссоверов DFM 580 для рынка РФ в Беларуси
Автоновости дня вчера в 02:55
Общество
В Москве устроят масштабную дезинфекцию
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию.
Газета.Ru вчера в 17:47
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
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BFM.ru 10 апреля в 06:21
Политика
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Газета.Ru вчера в 06:59
Общество
179 россиян вылетели из Токио в Москву
Аргументы и Факты 01:47
Единоборства
Фергюсон продолжает сгонять вес, несмотря на отмену UFC 249
Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
Здоровье
Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок
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Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
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Экономика
Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
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Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
ТАСС Спорт вчера в 11:07
Армия и оружие
The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России
РИА Новости 10 апреля в 08:30