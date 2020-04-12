Коронавирус
Lenta.ruОбъяснена опасность коронавируса для курильщиков
Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков. По его словам, все, кто курят минимум пять-шесть лет, имеют хронический бронхит, при наличии которого риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.
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с чего всё началось
Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
В Москве за сутки умерли 14 человек, инфицированных коронавирусом
"Как меняется число заболевших и выздоровевших от коронавируса в Москве: заболели 1306 человек, выздоровели 188 человек, умерли 14 человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:39
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заражены уже 2,5 тысячи человек
Общее количество инфицированных в стране составляет 2578 человек.
Pravda.Ru 05:34
Культура
За сутки «Щелкунчик» Большого театра посмотрели более 800 тыс. раз
Онлайн-трансляцию одного из самых популярных спектаклей Большого театра — балета «Щелкунчик» — за сутки посмотрели более 800 тыс. человек.
Невские Новости вчера в 16:22
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
Общество
Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза
По сравнению с прошлой неделей число пациентов с пневмонией в Москве увеличилось в два раза, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИАМО 04:38
Общество
Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом
«Один случай зарегистрирован в Судогде, два — в Юрьев-Польском, один в — Гусь-Хрустальном и ещё два в Муроме», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 05:12
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Компания General Motors объявила старт продаж обновленной версии седана Chevrolet Monza, который является удешевленным аналогом Chevrolet Cruze последнего поколения.
Новые автомобили 00:36
Происшествия
Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Политика
Зеленский заявил, что украинская власть устала от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть "немножечко устала" от борьбы с коронавирусом.
Российская газета 02:48
Наука
Причина появления новых вирусов раскрыта
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые считают, что человечество само спровоцировало появление в природе новых вирусов, активно уничтожая дикую природу.
ToDay News Ufa вчера в 05:46
Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
Общество
В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду
В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 04:58
Общество
В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС
Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Футбол
Фарфан назвал шуткой свои слова о снижении зарплат в «Локомотиве»
Форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, ранее заявивший о недовольстве из-за сокращения зарплаты на фоне пандемии, оправдался за свои слова.
Газета.Ru 03:14
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек
"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении.
Москва 24 05:27
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 10 апреля в 02:43
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19
Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Общество
Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
В оперштабе подчеркнули, что в Москве растёт число пациентов с тяжёлым течением болезни.
RT на русском 04:45
Здоровье
Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо
Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09