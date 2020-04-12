Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбъяснена опасность коронавируса для курильщиков

Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков. По его словам, все, кто курят минимум пять-шесть лет, имеют хронический бронхит, при наличии которого риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.
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с чего всё началось

Врач объяснил, какая связь между курением и коронавирусом

Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Объяснена опасность коронавируса для курильщиков

Lenta.ruвчера в 23:40

Онколог рассказал о воздействии коронавируса на курильщиков

Известиявчера в 22:59

Врач объяснил, какая связь между курением и коронавирусом

Радио Sputnikвчера в 19:00

Онколог развенчал миф о безопасности COVID-19 для курильщиков

Телеканал 360°вчера в 20:55

Онколог рассказал, чем грозит коронавирус курильщикам

Московский Комсомолецвчера в 20:28

Онколог рассказал, насколько страшен коронавирус для курильщиков

РИА Новостивчера в 20:04

Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса

РБКвчера в 22:31
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Известия 05:37
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Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
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Общество

В Москве за сутки умерли 14 человек, инфицированных коронавирусом

"Как меняется число заболевших и выздоровевших от коронавируса в Москве: заболели 1306 человек, выздоровели 188 человек, умерли 14 человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:39
Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

Интерфакс 05:35
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Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
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Здоровье

В Белоруссии коронавирусом заражены уже 2,5 тысячи человек

Общее количество инфицированных в стране составляет 2578 человек.
Pravda.Ru 05:34
Культура

За сутки «Щелкунчик» Большого театра посмотрели более 800 тыс. раз

Онлайн-трансляцию одного из самых популярных спектаклей Большого театра — балета «Щелкунчик» — за сутки посмотрели более 800 тыс. человек.
Невские Новости вчера в 16:22
3
Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
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Общество

Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза

По сравнению с прошлой неделей число пациентов с пневмонией в Москве увеличилось в два раза, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИАМО 04:38
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Общество

Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом

«Один случай зарегистрирован в Судогде, два — в Юрьев-Польском, один в — Гусь-Хрустальном и ещё два в Муроме», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 05:12
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Авто

Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже

Компания General Motors объявила старт продаж обновленной версии седана Chevrolet Monza, который является удешевленным аналогом Chevrolet Cruze последнего поколения.
Новые автомобили 00:36
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Происшествия

Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске

По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
2,3K
Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
1,4K
Религия

Пасхальные богослужения пройдут в Москве и области без прихожан

Эхо Москвы 03:02
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Политика

Зеленский заявил, что украинская власть устала от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть "немножечко устала" от борьбы с коронавирусом.
Российская газета 02:48
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Наука

Причина появления новых вирусов раскрыта

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые считают, что человечество само спровоцировало появление в природе новых вирусов, активно уничтожая дикую природу.
ToDay News Ufa вчера в 05:46
135
Общество

В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом

По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
18
Общество

В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду

В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 04:58
115
Религия

Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

Известия 04:38
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Общество

В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС

Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Футбол

Фарфан назвал шуткой свои слова о снижении зарплат в «Локомотиве»

Форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, ранее заявивший о недовольстве из-за сокращения зарплаты на фоне пандемии, оправдался за свои слова.
Газета.Ru 03:14
88
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
274
Общество

В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек

"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении.
Москва 24 05:27
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Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 10 апреля в 02:43
684
Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19

Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Общество

Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

В оперштабе подчеркнули, что в Москве растёт число пациентов с тяжёлым течением болезни.
RT на русском 04:45
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Происшествия

В Архангельске возбудили дело по факту убийства трех женщин

ТАСС 04:40
2
Здоровье

Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо

Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09
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