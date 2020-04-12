Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит.

с чего всё началось

Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков. По его словам, все, кто курят минимум пять-шесть лет, имеют хронический бронхит, при наличии которого риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.

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