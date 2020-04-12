Коронавирус
Lenta.ruОбъяснена опасность коронавируса для курильщиков
Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков. По его словам, все, кто курят минимум пять-шесть лет, имеют хронический бронхит, при наличии которого риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.
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с чего всё началось
Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT
Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
Общество
Назван ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
В случае наиболее благоприятного развития ситуации с COVID-19 в России эпидемия может закончиться в июне.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:38
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Здоровье
Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок
Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM вчера в 20:45
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa вчера в 03:54
Космос
Корабль «Союз МС-16» вышел на орбиту с новым экипажем МКС
Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на промежуточную орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-16» с новым экипажем Международной космической станции (МКС).
Вечерняя Москва 09 апреля в 04:37
Космос
Специалисты NASA установили вертолёт на марсоход Perseverance
Вашингтон, 11 апреля 2020, 12:42 — REGNUM На марсоход Perseverance установлен малый винтокрылый летательный аппарат для проведения эксперимента на Марсе, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
REGNUM вчера в 05:42
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
Биатлон
Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
РБК вчера в 05:34
Общество
Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
Российские военные продезинфицировали медучреждения в Белграде
Отряд российских военных специалистов за неделю работы в Сербии продезинфицировал 25 медицинских объектов в Белграде и близлежащих населенных пунктах в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:37
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Армия и оружие
The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России
РИА Новости 10 апреля в 08:30
Здоровье
Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо
Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09
Общество
В Кремле отказались считать Россию проигравшей от сделки по нефти
В Кремле отказываются считать Россию проигравшей от сделки по нефти, заключенной по итогам заседания ОПЕК+.
Lenta.ru 10 апреля в 09:08
Киберспорт
Bethesda выгонит некоторых игроков Fallout 76 из их домов
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:35 — REGNUM Администрация массовой многопользовательской онлайн-игры Fallout 76 предупредила некоторых игроков, что им придётся покинуть свои дома на определённых териториях.
REGNUM 10 апреля в 22:35
Происшествия
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске
Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 23:59
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
Политика
Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии коронавируса.
Известия вчера в 20:35
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 10 апреля в 11:55
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Хоккей
«Сидел с дедом-людоедом. Разрубил одного, сварил и съел». От самой страшной русской пушки в НХЛ до тюрьмы за убийство
Михаил Татаринов Родился 16 июля 1966 года в Ангарске. Защитник, заслуженный мастер спорта. Начинал карьеру в киевском «Соколе» (1983-86).
Спорт-Экспресс 10 апреля в 12:15
Происшествия
Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Общество
Нуждающиеся семьи предложили обеспечить продуктами и антисептиками
«Прошу обеспечить каждую многодетную семью, семью с детьми-инвалидами, а также каждое лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции», — сказано в тексте обращения.
RT на русском 00:13