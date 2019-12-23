Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВрачи предупредили об опасности манной каши

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова заявила, что не рекомендует питаться манной кашей, так как витаминов и других полезных веществ в ней почти нет.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

Калорийная бомба: вся правда о манной каше

В советские годы манная каша считалась символом правильного завтрака. В ней действительно немало белка — клейковины, но проблема в том, что других полезных веществ почти нет.
НТВ21 декабря в 07:50

Подробнее о событии

«Бомба из калорий». Манную кашу назвали опасной для здоровья

Телеканал 360°вчера в 21:57

«Калорийная бомба». Диетологи рассказали о вредности манной каши

Life.ruвчера в 19:11

Объяснена опасность манной каши

Lenta.ruвчера в 19:53

Врачи предупредили об опасности манной каши

Аргументы и Фактывчера в 19:18

Калорийная бомба: врач развеяла миф о пользе манной каши

ТК Звездавчера в 21:16

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

РИА Новостивчера в 18:27

Калорийная бомба: вся правда о манной каше

НТВ21 декабря в 07:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб при попытке сделать селфи

REGNUM вчера в 23:02
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru вчера в 08:31
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 21 декабря в 12:41
Здоровье

Допустимую дозу алкоголя на Новый год озвучили российские врачи

Российские врачи призывают отказаться от употребления крепких спиртных напитков в новогоднюю ночь, равно как и не злоупотреблять слабоалкогольными.
Южный Федеральный вчера в 22:43
Интернет

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

С 23 декабря абоненты «МегаФона» смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.
РБК 01:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Экономика

Европейский банкир предрёк раздачу «денег с вертолёта»

Иначе говоря, домохозяйства могут получить единоразовые выплаты, тогда как раньше центробанки раздавали деньги банкам.
REGNUM 20 декабря в 02:34
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Кино

Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Телеканал 360° вчера в 10:30
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
РИА Новости вчера в 18:59
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья

Проверка Федеральной комиссии по связи США изучила, безопасны ли для здоровья человека смартфоны iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR, Samsung Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy S10.
Что происходит 01:28
Политика

В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas

Берн критически относится к экстерриториальным санкциям, но не может им помешать.
Известия вчера в 11:55
Экономика

Власти Омска заявили о «стабильных» ценах на продукты питания

Цены на продукты питания в Омске остаются стабильными. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в мэрии Омска.
REGNUM вчера в 23:50
Общество

Минпромторг выделит 15 млрд рублей на русификацию Superjet

Ведомости 01:50
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
Известия вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы

Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
iReactor вчера в 21:28
Авто

Рассекречены первые изображения обновлённого Genesis G70

Южнокорейский премиальный бренд Genesis в настоящее время готовится к премьере нового седана Genesis G70.
Rusargument вчера в 02:30
Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный 20 декабря в 21:33
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета 21 декабря в 17:30
Экономика

Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes

В 2019 году российский бизнес пережил крупные сделки с западными инвесторами и столкнулся с непростыми моментами.
Телеканал 360° 01:22
Армия и оружие

Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Интерфакс вчера в 11:45
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Политика

В Минске согласована одна группа лиц для обмена — МИД Украины

В рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске была согласована одна группа лиц для обмена, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 22 декабря в интервью информационному агентству «Укринформ».
REGNUM 00:34
Происшествия

Школьников в Тольятти кормили мясом с трупным ядом

News.ru 21 декабря в 15:37
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда 21 декабря в 13:42
Общество

«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве.
Газета.Ru вчера в 23:22
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Общество

У митрополита РПЦ нашли элитную недвижимость и долги в Испании

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) оказался владельцем элитного пентхауса в Испании.
Политсовет вчера в 23:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное