Репортеры программы «Еда живая и мертвая» выяснили, правда ли манная каша вредна, так как в ней содержится вещество, которое не дает усваиваться кальцию. В советские годы манная каша считалась символом правильного завтрака.

с чего всё началось

Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.

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