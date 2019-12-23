Общество
РИА НовостиГастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
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с чего всё началось
Репортеры программы «Еда живая и мертвая» выяснили, правда ли манная каша вредна, так как в ней содержится вещество, которое не дает усваиваться кальцию. В советские годы манная каша считалась символом правильного завтрака.НТВвчера в 07:50
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Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске
Общество
В правительстве Забайкалья состоялось новое назначение
В правительстве Забайкалья определились с новым вице губернатором, курирующим ЖКХ.
Шоу-бизнес
Водянова в трусах поздравила сына с днем рождения
37-летняя модель Наталья Водянова впервые стала мамой совсем в молодом возрасте. Тогда знаменитости едва исполнилось 19 лет.
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Политика
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря.
Кино
В Бурятии выделили 3 млн рублей на поиски «золота Колчака»
Картине Юрия Ботоева «Золото империи» будет выделено 3 млн рублей на доработку фильма.
Здоровье
Врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год
Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но лучше не злоупотреблять ни крепкими, ни слабоалкогольными напитками, так как безопасной дозы алкоголя не существует.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Политика
В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»
В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Политика
Český rozhlas (Чехия): в декабре 2019 русских интересует не август 1968 года (Český rozhlas)
В общем, стало более чем понятно, что для России август 1968 года — не лучший способ повлиять на происходящее сегодня в Чешской Республике.
Армия и оружие
Первый опытный образец модернизированного Су-34 появится к 2022 году
Первый опытный образец модернизированного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 появится к 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Единоборства
Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле
По словам Василия предварительная договоренность об объединительном бое уже достигнута, известно, что он состоится в апреле 2020 года, осталось только определить точную дату и согласовать все детали.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Экономика
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Космос
Curiosity обнаружил в атмосфере Марса загадочную кислородную аномалию
Впервые за последнее время освоения астронавтами космоса ученым удалось выявить нестабильные колебания концентрации газов, появившихся в атмосфере над поверхностью марсианского кратера Гейл на планете Марс.
Политика
Трамп вновь раскритиковал Пелоси за давление по импичменту в Сенате
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере вновь раскритиковал спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси за давление, которое, по мнению главы государства, она оказывает в процессе реализации процедуры импичмента.
Футбол
Стало известно, сколько заработал «Зенит» в Лиге Европы
Футболисты «Зенита» заработали в прошлом сезоне 12,02 млн евро. Они стали лидером среди российских клубов.
Кино
Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Общество
Гороскоп на 23 декабря: кого ждут знаковые встречи
Возможны деловые встречи или поездки по важным делам, которые принесут вам преимущества.
Культура
Директор Ротару рассказал об ее участии в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару рассказал, что она принимала участие в записи новогодних концертов, пока была в России, сообщает Газета.Ru.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Политика
Греция подготовила документы для выдачи Винника в США
Власти Греции готовят выдачу в США россиянина Александра Винника, который был арестован по запросу Вашингтона в июле 2017 года, это следует из постановления министра юстиции и его письма начальнику тюрьмы.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.