Общество

РИА НовостиРИА НовостиГастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
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с чего всё началось

Калорийная бомба: вся правда о манной каше

Репортеры программы «Еда живая и мертвая» выяснили, правда ли манная каша вредна, так как в ней содержится вещество, которое не дает усваиваться кальцию. В советские годы манная каша считалась символом правильного завтрака.
НТВвчера в 07:50

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«Бомба из калорий». Манную кашу назвали опасной для здоровья

Телеканал 360°21:57

Калорийная бомба: вся правда о манной каше

НТВвчера в 07:50

Объяснена опасность манной каши

Lenta.ru19:53

Врачи предупредили об опасности манной каши

Аргументы и Факты19:18

«Калорийная бомба». Диетологи рассказали о вредности манной каши

Life.ru19:11

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

РИА Новости18:27

Калорийная бомба: врач развеяла миф о пользе манной каши

ТК Звезда21:16
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Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
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Происшествия

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Происшествия

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Впервые за последнее время освоения астронавтами космоса ученым удалось выявить нестабильные колебания концентрации газов, появившихся в атмосфере над поверхностью марсианского кратера Гейл на планете Марс.
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Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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