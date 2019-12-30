с чего всё началось

В исследовании использовались данные людей из британского биобанка. Те, кто недосыпает и спит менее четырех часов, удваивают шансы на развитие фиброза легких. А спящие по 11 и более часов в сутки его утраивают.

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