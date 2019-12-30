Наука
Lenta.ruОбъяснена опасность неправильного сна
В исследовании использовались данные людей из британского биобанка. Те, кто недосыпает и спит менее четырех часов, удваивают шансы на развитие фиброза легких. А спящие по 11 и более часов в сутки его утраивают.
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Слишком длинный и слишком короткий сон связали с повышенным риском фиброза легких
Naked Science30.12.19 в 12:25
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:49, Ашберн
Происшествия
В Амурской области пропал двухлетний мальчик
В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
Общество
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Происшествия
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
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Экономика
В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
Происшествия
Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение
Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Политика
Трамп заявил, что не желает войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Гаджеты
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Samsung Galaxy Note9 начал получать Android 10 на основе One UI 2.0 в прошлом месяце в рамках бета-теста.
Экономика
С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Спорт
Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Общество
В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек
Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
Энергетика
Болгария начинает получать российский газ из «Турецкого потока»
С 1 января 2020 года Болгария начинает получать российский газ не через Румынию, а из "Турецкого потока".
Происшествия
В Лондоне вандал разрезал картину Пикассо за 26 миллионов долларов
Наука
Названы облегчающие похмелье средства
Исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук назвали лучшим средством от похмелья спаржу, сообщает портал Wiley Online Library.
Здоровье
Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
Экономика
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
Космос
Звезды из двойных систем оказались химически похожи
80 процентов звезд в широких двойных системах оказались очень похожи в химическом смысле, причем как по общей металличности, так и по множеству отдельных элементов.
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Здоровье
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Происшествия
В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского
По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Общество
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
Политика
Владимир Зеленский вспомнил о Новосибирске в новогоднем обращении
Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами.