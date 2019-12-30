Наука

Lenta.ruLenta.ruОбъяснена опасность неправильного сна

В исследовании использовались данные людей из британского биобанка. Те, кто недосыпает и спит менее четырех часов, удваивают шансы на развитие фиброза легких. А спящие по 11 и более часов в сутки его утраивают.
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Слишком длинный и слишком короткий сон связали с повышенным риском фиброза легких

Naked Science30.12.19 в 12:25

Неправильный сон повышает риск смертельного заболевания

АМИТЕЛ01:09

Оптимальную продолжительность сна определили британские ученые

Телеканал 360°вчера в 07:02

Названа смертельная опасность неправильного сна

РИА Новостивчера в 17:59

Объяснена опасность неправильного сна

Lenta.ruвчера в 19:53

Неправильный сон может привести к неизлечимой болезни

URA.Ruвчера в 22:27

Ученые рассказали об опасности неправильного сна

Известиявчера в 05:25
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Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
РБК 00:33
Общество

В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Вести.Ru 00:46
Происшествия

ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
BFM.ru 29.12.19 в 11:37
Экономика

В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
RT на русском вчера в 02:43
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Происшествия

Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение

Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Российская газета 00:17
Политика

Трамп заявил, что не желает войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.
Газета.Ru вчера в 21:50
Экономика

В России повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Гаджеты

Samsung Galaxy Note9 получает обновление Android 10

Samsung Galaxy Note9 начал получать Android 10 на основе One UI 2.0 в прошлом месяце в рамках бета-теста.
ITZine.ru вчера в 05:37
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Спорт

Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Чемпионат вчера в 08:15
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Общество

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
ТАСС вчера в 18:54
Энергетика

Болгария начинает получать российский газ из «Турецкого потока»

С 1 января 2020 года Болгария начинает получать российский газ не через Румынию, а из "Турецкого потока".
РЕН ТВ 00:59
Происшествия

В Лондоне вандал разрезал картину Пикассо за 26 миллионов долларов

МИР 24 вчера в 11:30
Наука

Названы облегчающие похмелье средства

Исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук назвали лучшим средством от похмелья спаржу, сообщает портал Wiley Online Library.
Lenta.ru 00:43
Здоровье

Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
Российская газета вчера в 05:24
Экономика

Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
РИА Новости 00:00
Космос

Звезды из двойных систем оказались химически похожи

80 процентов звезд в широких двойных системах оказались очень похожи в химическом смысле, причем как по общей металличности, так и по множеству отдельных элементов.
N+1 30.12.19 в 09:08
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:45
Здоровье

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости 30.12.19 в 23:30
Шоу-бизнес

Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Lenta.ru вчера в 19:27
Происшествия

В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Lenta.ru вчера в 10:34
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС вчера в 02:59
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День 30.12.19 в 10:25
Общество

В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Российская газета вчера в 06:33
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
Коммерсантъ 00:18
Политика

Владимир Зеленский вспомнил о Новосибирске в новогоднем обращении

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами.
НДН.инфо 01:02
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