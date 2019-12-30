Наука
Lenta.ruОбъяснена опасность неправильного сна
В исследовании использовались данные людей из британского биобанка. Те, кто недосыпает и спит менее четырех часов, удваивают шансы на развитие фиброза легких. А спящие по 11 и более часов в сутки его утраивают.
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с чего всё началось
Ученые из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла-апон-Тайн и Университетского колледжа Лондона выяснили, что сон на протяжение более чем одиннадцати часов или же недосып, вызванный слишком коротким отдыхом менее четырех часов в сутки, может способствовать возникновению легочного фиброза, сообщает MedicalExpress.РЕН ТВвчера в 18:51
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Слишком длинный и слишком короткий сон связали с повышенным риском фиброза легких
Naked Science30.12.19 в 12:25
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