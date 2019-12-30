Наука

Lenta.ruLenta.ruОбъяснена опасность неправильного сна

В исследовании использовались данные людей из британского биобанка. Те, кто недосыпает и спит менее четырех часов, удваивают шансы на развитие фиброза легких. А спящие по 11 и более часов в сутки его утраивают.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
Ученые из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла-апон-Тайн и Университетского колледжа Лондона выяснили, что сон на протяжение более чем одиннадцати часов или же недосып, вызванный слишком коротким отдыхом менее четырех часов в сутки, может способствовать возникновению легочного фиброза, сообщает MedicalExpress
.
РЕН ТВвчера в 18:51

Подробнее о событии

Слишком длинный и слишком короткий сон связали с повышенным риском фиброза легких

Naked Science30.12.19 в 12:25

Объяснена опасность неправильного сна

Lenta.ruвчера в 19:53

Оптимальную продолжительность сна определили британские ученые

Телеканал 360°вчера в 07:02

Названа смертельная опасность неправильного сна

РИА Новостивчера в 17:59

Недосып и долгий сон смертельно опасны, выяснили ученые

РЕН ТВвчера в 18:51

Ученые рассказали об опасности неправильного сна

Известиявчера в 05:25

Неправильный сон может привести к неизлечимой болезни

URA.Ruвчера в 22:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
Политика

Трамп заявил, что не желает войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.
Газета.Ru вчера в 21:50
Политика

Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году

Известия 29.12.19 в 10:16
Футбол

Василий Березуцкий — о тренерском опыте в «Витессе»: «Задача в моей голове может быть одна — победа. Но есть «Аякс»

Экс-помощник Леонида Слуцкого в «Витессе» Василий Березуцкий рассказал о полученном опыте и поделился мнением о причинах отставки тренерского штаба арнемского клуба.
Матч ТВ вчера в 12:11
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском вчера в 13:57
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru 30.12.19 в 08:54
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:45
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Экономика

Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
РИА Новости 00:00
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество

В Оренбуржье из-за метели перекрыты трассы

Если — нет, проверить состояние трасс всегда можно с помощью нашего раздела Web-камеры.
1743.ru вчера в 07:48
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Единоборства

Али Исаев победил в PFL в бою за $1 миллион

Allboxing.ru вчера в 21:58
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости вчера в 05:51
Политика

Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз

Сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угрозы уголовного преследования со стороны Департамента полиции и погранохраны страны.
РИА Новости вчера в 17:08
Здоровье

Кузбасские кардиохирурги спасли жизнь новорожденному новокузнечанину

10 канал вчера в 05:47
Армия и оружие

Асад назвал цель военной операции в Идлибе

"Военные действия против террористов продолжаются, и целью битвы, которую ведет сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма", - сказал Асад, чьи слова приводит агентство SANA.
ТАСС вчера в 11:28
Гаджеты

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
3DNews вчера в 13:10
Происшествия

Сейсмологи: вблизи Камчатки произошло два землетрясения

REGNUM 29.12.19 в 20:53
Экономика

В РФ повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru вчера в 12:24
Политика

Россия стала председателем БРИКС

В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, а также Китай и ЮАР. В прошлый раз Россия выполняла соответствующие обязанности в 2015 году.
ТК Звезда вчера в 16:38
Политика

Власти ЛНР не отпускают освобождённых Украиной пленных домой

Подъём вчера в 06:37
Футбол

Роналду стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду стал игроком года по версии Globe Soccer Awards.
ТК Звезда 29.12.19 в 14:34
Хоккей

Лундквист заменил Георгиева, пропустившего от «Эдмонтона» 6 шайб

Тренерский штаб «Рейнджерс» решил заменить Александра Георгиева на Хенрика Лундквиста, так как 36-й минуте матча россиянин пропустил 6 голов.
Sport24.ru вчера в 22:59
Общество

В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов

RT на русском 30.12.19 в 00:38
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснилась, почему не носит бюстгальтер

Анастасия Макеева объяснила, что без бюстгальтера улучшается не только кровообращение, но и эластичность тканей молочных желез.
Shraibikus News вчера в 07:49
Происшествия

Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье

Pravda.Ru вчера в 08:22
Общество

SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

SmolDaily вчера в 01:31
Политика

20 лет назад Путин стал преемником Ельцина

ГЛАС.RU вчера в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное