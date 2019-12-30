Наука

Lenta.ruLenta.ruОбъяснена опасность неправильного сна

В исследовании использовались данные людей из британского биобанка. Те, кто недосыпает и спит менее четырех часов, удваивают шансы на развитие фиброза легких. А спящие по 11 и более часов в сутки его утраивают.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
Ученые из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла-апон-Тайн и Университетского колледжа Лондона выяснили, что сон на протяжении более чем одиннадцати часов или же недосып, вызванный слишком коротким отдыхом менее четырех часов в сутки, может способствовать возникновению легочного фиброза, сообщает MedicalExpress
.
РЕН ТВвчера в 18:51

Подробнее о событии

Слишком длинный и слишком короткий сон связали с повышенным риском фиброза легких

Naked Science30.12.19 в 12:25

Ученые рассказали об опасности неправильного сна

Известиявчера в 05:25

Неправильный сон повышает риск смертельного заболевания

АМИТЕЛ01:09

Названа смертельная опасность неправильного сна

РИА Новостивчера в 17:59

Недосып и долгий сон смертельно опасны, выяснили ученые

РЕН ТВвчера в 18:51

Объяснена опасность неправильного сна

Lenta.ruвчера в 19:53

Оптимальную продолжительность сна определили британские ученые

Телеканал 360°вчера в 07:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика

Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко

РИА Новости 05:40
Политика

Охрана посольства США в Багдаде применила газ против демонстрантов

РИА Новости 05:19
Политика

Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану

Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.
РИА Новости 05:45
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 30.12.19 в 16:18
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM 30.12.19 в 22:33
Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым

Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
РБК 05:27
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Фигурное катание

Загитова станцевала в Новый год под «Макарену»

РИА Новости 04:44
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
UfaTime.ru 30.12.19 в 15:51
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости 01:12
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 03:21
Происшествия

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Петербурге

Легковой автомобиль врезался в столб освещения в Курортном районе Санкт-Петербурга, пострадали четыре человека.
RT на русском 04:09
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 21:39
Футбол

ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Sport24.ru вчера в 02:13
Кино

Выбраны самые сексуальные сцены в кино 2019

Журналисты издания Popsugar выбрали самые сексуальные и романтичные сцены в фильмах и сериалах, вышедших на экраны в 2019 году.
Sibnet Новости вчера в 08:28
Общество

В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
РИА Новости 04:21
Общество

Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом

Говорит Москва вчера в 07:21
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС вчера в 16:20
Футбол

Чалов в январе может перейти в клуб АПЛ

Vprognoze.ru 29.12.19 в 05:57
Хоккей

Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» одолеть «Эдмонтон»

Одним из героев матча стал российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин, набрав четыре очка - на свой счет он записал шайбу и три голевые передачи.
Газета.Ru 04:05
Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Интерфакс вчера в 11:49
Экономика

В России повысили цены на водку и коньяк

«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT.
URA.Ru 00:14
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Сын Владимира Кузьмина женится на стилисте

Приемный сын рок-музыканта Владимира Кузьмина Никита женится на стилисте.
Пятый канал вчера в 05:47
Здоровье

Стало известно, как изменится жизнь россиян с 1 января

Новые законы и правовые акты вступают в силу с 1 января в России. Они затронут сферы трудоустройства, здравоохранения и ряд других.
iReactor 03:57
Общество

В первые часы Нового года в Башкирии родились 20 малышей

Аргументы и Факты - Уфа 01:52
Происшествия

У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда

Российская газета 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное