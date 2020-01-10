Общество
Lenta.ruОбъяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Читать в источнике
Оценить1001
с чего всё началось
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода. По его словам, это вызвано тем, что вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления, или "сибирский максимум".РИА Новости00:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Общество
Чиновник в РФ пожаловался на взятку в виде $10 тысяч и бутылки водки
Заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву предложили взятку в виде 10 тыс. долларов и бутылки водки.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка
Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
Политика
Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Политика
МИД Франции: Иран может получить ядерное оружие в ближайшие годы
Иран в состоянии получить ядерное оружие в течение пары лет, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 10 января в эфире радио RTL.
Авто
В Китае представили конкурента Mercedes S-Class — Hongqi H9
С 2015 года компания стала заниматься сборкой премиальных авто, продажи которых рассчитаны на обеспеченных граждан Китая, а этот год решили начать с выпуска нового флагмана, призванного заменить модель Hongqi H7.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Политика
Советник Мун Чжэ Ина заявил, что Трамп передал ему письмо для Ким Чен Ына
Советник Мун Чжэ Ина по вопросам нацбезопасности заявил, что Трамп передал ему письмо для Ким Чен Ына - Ренхап.
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Космос
Открыт первый в истории «внутривенерианский» астероид
Астрономы обнаружили первый в истории астероид, орбита которого целиком находится внутри орбиты Венеры.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека
Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Политика
Лидер абхазской оппозиции заявил о готовности к переговорам
Лидер Блока оппозиционных сил Абхазии Аслан Бжания заявил журналистам, что готов к переговорам с властями и вообще со всеми, кто желает преодолеть политический кризис.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Теннис
Рублёв — о формате ATP Cup: так нечестно
Третья ракетка России Андрей Рублёв считает, что формат турнира ATP Cup необходимо реформировать.
Политика
Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.
Общество
Названы привычки, которые «убивают» иммунитет
По мнению немецких медиков, курение является одним из главных врагов защитной системы организма.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Происшествия
Отец погибшей в ДТП студентки подаёт жалобу в Верховный суд Бурятии
Жалобу подготовили адвокаты из Москвы и Санкт-Петербурга Сегодня отец погибшей в страшном ДТП 17-летней девушки обжалует действия судьи Прибайкальского райсуда в Верховном суде Бурятии.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.