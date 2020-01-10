Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода. По его словам, это вызвано тем, что вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления, или "сибирский максимум".

с чего всё началось

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Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.

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Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

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Политика Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии» Украинский лидер поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране и выразил соболезнования канадцам.

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Политика Косачёв оценил заявление Трампа о «защите Европы от России» Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США «защищают Европу от России».