Общество
Lenta.ruОбъяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
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с чего всё началось
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода. По его словам, это вызвано тем, что вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления, или "сибирский максимум".РИА Новости00:42
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