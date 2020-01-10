Общество
Lenta.ruОбъяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В России установилась аномально теплая погода, поскольку не сформировалась мощная зона высокого давления или "сибирский максимум", сообщил РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.РИА Новости00:42
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