МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В России установилась аномально теплая погода, поскольку не сформировалась мощная зона высокого давления или "сибирский максимум", сообщил РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

с чего всё началось

Кино «Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.

Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.

Политика В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Здоровье В Пензенскую областную больницу поступило новое оборудование В четверг, 9 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил областную клиническую больницу имени Бурденко и осмотрел новой оборудование, которое было приобретено для медицинского учреждения.

Политика У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Общество Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.

Происшествия В Ухте произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа Снимок предоставлен "Новой" очевидцем На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Ухте произошел пожар, огонь охватил как минимум 1 тысячу квадратных метров.