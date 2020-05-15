Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк передали Институту молекулярной биологии РАН ее клетки для исследования, сообщил его директор Александр Макаров президенту России Владимиру Путину во время совещания.

с чего всё началось

Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Адвокат Александр Добровинский рассказал в интервью Nation News, что это показывает «прозрачность» деятельности ученых.

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