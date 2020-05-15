Общество
Lenta.ruОбъяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Адвокат Александр Добровинский рассказал в интервью Nation News, что это показывает «прозрачность» деятельности ученых.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк передали Институту молекулярной биологии РАН ее клетки для исследования, сообщил его директор Александр Макаров президенту России Владимиру Путину во время совещания.Народные новостивчера в 11:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Адвокат Добровинский объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
Невские Новостивчера в 18:18
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
Общество
Власти Москвы сообщили о росте смертности на 3,7%
В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
РБК вчера в 21:01
Общество
Демьян Кудрявцев не исключает банкротства «Ведомостей»
Один из нынешних владельцев «Ведомостей» Демьян Кудрявцев признал, что альтернативой продажи издания может быть только его банкротство.
Adindex.ru вчера в 23:30
Общество
В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 13 мая в 00:34
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Здоровье
Названа цель тестирования москвичей на антитела к коронавирусу
Массовая проверка москвичей на наличие антител к коронавирусу покажет, какое число людей уже переболело и приобрело иммунитет.
Известия вчера в 20:08
Единоборства
Орловский победил чемпиона PFL на турнире UFC Fight Night 171
Белорусский боец Андрей Орловский одолел бразильца Филипе Линса в рамках турнира UFC Fight Night 171, который прошел в Джексонвилле (штат Флорида).
Советский спорт вчера в 01:21
Здоровье
Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 00:17
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала о появившихся во время самоизоляции страхах
Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих страхах во время самоизоляции.
Аргументы недели 00:24
Космос
Пентагон начнет запуск спутников программы Blackjack в конце 2020 года
В конце 2020 года и начале 2021 на низкую околоземную орбиту будут выведены три космические аппарата, которые станут первыми в сети спутников с оптической связью программы Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) Blackjack.
ИА Красная Весна 12 мая в 04:32
Музыка
«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн
Piter.tv 12 мая в 08:01
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
Общество
В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека.
RT на русском вчера в 15:01
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявлено 76 новых случаев заражения
Всего в Новосибирской области проведено 65 842 теста на коронавирус.
REGNUM вчера в 00:26
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Экономика
Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии
Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 19:26
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
Российская газета 13 мая в 11:33
Политика
Италия планирует создать специальный «туристический коридор» с Россией
Власти Италии работают над созданием «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе итальянцы рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и КНР.
Аргументы недели вчера в 15:17
Экономика
Женщины обошли мужчин по росту благосостояния
За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 17:01
Здоровье
Более 2 тысяч медиков Пермского края получат доплату
В Пермском крае более 2 тысяч медицинских работников получат доплату за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА вчера в 23:45
Здоровье
В Бурятии из-за коронавируса закрыли на карантин район
Правительство Бурятии закрыло на карантин Кижингинский район, в котором показатель заболеваемости коронавирусом превышает средние значения в семь раз.
Росбалт вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Софи Кальчева объяснила, почему отказалась выходить замуж за Баскова
39-летняя певица Софи Кальчева четыре года встречалась с Николаем Басковым, но выходить за него замуж отказалась.
Городовой вчера в 07:02
Общество
Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов считает, что нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество
Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса
В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая
Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 13 мая в 12:32