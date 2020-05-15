Общество

Lenta.ruLenta.ruОбъяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк

Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Адвокат Александр Добровинский рассказал в интервью Nation News, что это показывает «прозрачность» деятельности ученых.
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с чего всё началось

Адвокат Добровинский не исключил, что диагноз Заворотнюк раскрыли с разрешения ее близких

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк передали Институту молекулярной биологии РАН ее клетки для исследования, сообщил его директор Александр Макаров президенту России Владимиру Путину во время совещания.
Народные новостивчера в 11:52

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Эксперт назвал причину информирования Путина об опухоли Заворотнюк

Газета.Ru01:58

Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк

Lenta.ruвчера в 23:44

Адвокат Добровинский не исключил, что диагноз Заворотнюк раскрыли с разрешения ее близких

Народные новостивчера в 11:52

Адвокат объяснил, зачем Путину доложили о лечении Заворотнюк

URA.Ruвчера в 18:42

Адвокат объяснил, зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк

News.ruвчера в 18:29

Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк

РИА Новостивчера в 17:48

Адвокат пояснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк

Московский Комсомолецвчера в 19:18
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Авто

Восстановленный спорткар Marussia B2 продают за 12,5 млн рублей

За рулем Кубань 02:10
1
Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
2,5K
Авто

Компания Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan

Обновлённый Volkswagen Tiguan, дебют которого состоится уже в ближайшие месяцы, получит купеобразную версию.
Тарантас Ньюс 12 мая в 12:13
1
Здоровье

В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу

Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:01
3
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,7K
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
9
Общество

Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето

Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, свыше 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
РИА Новости вчера в 22:08
39
Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
1,5K
Общество

Медики выявили новых зараженных коронавирусом кузбассовцев

По данным на утро пятницы, 15 мая, в Кузбассе выявлены новых зараженных смертоносным китайским вирусом.
VSE42.RU 00:12
Происшествия

На Курильских островах обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 21:34
81
Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
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Экономика

Совфед предложил заморозить тарифы на газ и электричество для россиян

Заморозка тарифов на электроэнергию и газ позволит снизить финансовую нагрузку на россиян в условиях мировой рецессии.
Экономика сегодня вчера в 03:29
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Происшествия

Сотрудники алтайского казначейства массово утаивали свое имущество

Прокуратура добилась привлечения к дисциплинарной ответственности 22 сотрудников управления Федерального казначейства по Республике Алтай, которые представили неполные сведения о доходах и имуществе и нарушили антикоррупционное законодательство.
Первое антикоррупционное СМИ 00:08
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
1,9K
Здоровье

Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:17
590
Происшествия

Двух рыбаков нашли после многодневного дрейфа в Тихом океане

Газета.Ru вчера в 21:36
2
Здоровье

В Челябинской области умер еще один больной коронавирусом

В Челябинской области умер еще один пациент, зараженный коронавирусом, число погибших с начала пандемии достигло 16 человек.
URA.Ru 02:15
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru вчера в 04:12
333
Общество

Власти Москвы объяснили порядок массового тестирования на коронавирус

Массовое тестирование будет организовано ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет определить наличие в крови антител к коронавирусу.
РБК вчера в 10:34
4,4K
Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 13 мая в 03:11
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Кино

Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере

Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва 13 мая в 07:42
59
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
77
Общество

Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла

Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
Технологии

Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества — злоумышленники пытаются заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа, после чего похищают средства.
Lenta.ru 01:47
8
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,5K
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
24
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
78
Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
2
Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera вчера в 03:44
11
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
1,3K
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Александр Добровинский
Адвокат
Российский адвокат, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры». Кандидат юридических наук. По данным Интерфакса, известен участием в резонансных уголовных и гражданских делах крупных бизнесменов, VIP из мира политики, шоу-бизнеса, спорта и искусства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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